Otomobille köpeğin üstünden geçip, konteynere attılar

Sarayönü ilçesindeki olay, 19 Şubat günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilleriyle kovaladıkları köpeğin üzerinden geçen kimliği belirsiz 2 şüpheli, yaralı halde geri geri kaçmaya çalışırken tekrar yanına yaklaştı. Otomobilden inip, eldiven takan 2 şüpheli, köpeği tekmeleyip, yolun kenarındaki çöp konteynerine sürükleyerek, attı. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, köpeğe ne olduğu ise bilinmiyor. (DHA)





