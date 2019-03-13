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"Otomotiv Yan Sanayi"nin en başarılısı Mutlu Akü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

SocialBrands mart ayı sonuçlarına göre, "Otomotiv Yan Sanayi" kategorisinin en başarılı markası 1 Numara Mutlu Akü oldu

İSTANBUL (AA) - "Sosyal Medya Marka Endeksi" SocialBrands mart ayı sonuçlarına göre "Otomotiv Yan Sanayi" kategorisinin en başarılı markası 1 Numara Mutlu Akü oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile markaların sosyal medya performansının istatistiksel verilere göre değerlendirildiği "Sosyal Medya Marka Endeksi" SocialBrands mart ayı açıklandı. Değerlendirme sonuçlarına göre "Otomotiv Yan Sanayi" kategorisinin en başarılı markası 1 Numara Mutlu Akü oldu.

SocialBrands, mart ayı listesini hazırlarken 37 bin 358 marka hesabından paylaşılan 1,54 milyon iletiyi inceledi. 1 milyar 13 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği sıralamada Türkiye’nin lider akü markası Mutlu Akü tüm kategorilerde beşinci kendi sektöründe ise birinci oldu.

Markaların sosyal medyada gösterdikleri performanslarının tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan liste, "Sosyal Medya Marka Endeksi" SocialBrands’in 30’dan fazla algoritmasını temel alınarak belirleniyor.

Ürün ve sektörüyle ilgili tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarına taşıyan Mutlu Akü, mecraya ve hedef kitleye doğru iletişim yaparak "Sosyal Medya Marka Endeksi"nde kendi kategorisinde sosyal medyanın da "1 numarası" oldu.

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