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Otostop çekerek bindi, başına gelmeyen kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Denizli’de sarhoş bir şahıs gideceği yere ulaşmak için otostopla bindiği otomobille kendini polis kovalamacasının ortasında buldu. Güçlükle durdurulan araçtan indirilen alkollü şahıs ise olaydan dolayı tanımadığı araç sürücüsünü suçlayarak ‘benim suçum yok, ben durmasını söyledim ama o kaçtı’ diyerek kendisini savundu.

İlginç olay, sabaha karşı Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Ç., dün öğlen saatlerinde ismi henüz belirlenemeyen arkadaşından otomobilini bir süreliğine emanet olarak aldı. Ancak şahıs daha sonra arkadaşının aracını getirmesini istemesine rağmen geri götürmedi. Sonrasında ise arkadaşı polisi arayarak durumu anlatıp Mustafa Ç.’nin aracını kaçırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İstiklal Mahallesi’nde devriye gezen bir polis ekibi kaçırılan aracın plakasını fark edince otomobilin peşine düşerek sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü Mustafa Ç., ise polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sonrasında ise 10’na yakın polis ekibi şahsın peşine düşüp kovalamaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonrası otomobil Hacıkaplanlar Mahallesinde durduruldu ve içerisinde Mustafa Ç., ile Ali D., gözaltına alındı.

“SÜRÜCÜ BENİ DE KANDIRDI”

Araçta yakalanan Ali D., alkollü olduğu için otomobile otostop yaptığını ve sürücüye kendisini evine bırakması için rica ettiğini onunda kabul etmesi üzerine araça bindiğini kaydederek, olayla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Alkollü olduğu için polise derdini güçlükle anlatan Ali D., sürücünün kendisini kandırdığını ve kovalamaca esnasında durmasını söylemesine rağmen riayet etmeyerek kaçtığını ifade etti. Ali D.’nin bu sırada olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibinden kendisini sürekli kaçırarak gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

SÜRÜCÜYE 5 BİN TL CEZA KESİLDİ

Olayın ardından 2 şüphelide gözaltına alınarak karakola götürülürken, otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.
Öte yandan, sürücü Mustafa Ç.’ye çeşitli trafik kurallarını ihlalden dolayı toplamda 5 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

İHA

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