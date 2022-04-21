Oturma izni, ehliyet, sahte evlilik... Danışmanlık şirketi kurup yapmadıkları kalmamış

Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılara sahte evrakla oturma izni alan şebeke çökertildi. İstanbul'da bulunan bir danışmanlık şirketi üzerinden yapılan sahtecilikle ilgili şaşkına çeviren detaylar ortaya çıkarken, şirketin Pakistanlı sahibi Malik Sajjad sınır dışı edildi. Reddedilen başvuruları bile düzeltme vaadinde bulunan şebekenin parayı verene ehliyet aldığı ve vatandaşlık için sahte evlilik yaptırdığı ortaya çıktı. İşte akılalmaz detaylar...

İstanbul'da bulunan bir danışmanlık şirketinin, başta Pakistanlılar olmak üzere yabancı uyruklulara garantili oturum izni aldığı ortaya çıktı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan videolarda, başvuruları reddedilenlere bile ikamet izni alınabileceğinin belirtilmesi dikkat çekti.

ŞİRKET SAHİBİ VE ÇALIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Türkiye’ye gelen kaçaklara ehliyet ve vatandaşlık dağıttığı da saptanan şirkete ait Fatih’teki iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket sahibi olan Pakistan uyruklu Malik Sajjad ile şirket çalışanları E.U., H.U., R.C. ile Pakistanlı K.S.’yi gözaltına aldı.

PARA CEZASI KESİLDİ, SINIR DIŞI KARARI VERİLDİ

Sigortasız işçi çalıştırdığı ve vergi kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen iş yerine 45 bin lira para cezası kesildi. Pakistanlı elebaşı Sajjad ile aynı ülke vatandaşı K.S., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘vergi kanununa muhalefet’ suçlarından sınır dışı sevk işlemleri için Pendik’teki Ara Sevk Merkezi’ne gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İDAM CEZASI ALANLAR İÇİN HUKUKİ DESTEK!

Yabancılara sahte evraklarla oturma izni belgesi düzenleyen şebekenin, ülkelerinde idam cezası alan kaçakların Türkiye’den gönderilmemesi için de hukuki destek verdiği öne sürüldü.

İKAMET 1600, EHLİYET 4500 TL

Şirketin ikamet izni ve ehliyet için tarife belirlediği de ortaya çıktı. Buna göre, bir yıllık ikamet izni için bin 600 lira talep eden şirket iki yıl için ise 2 bin 300 lira ücret istedi. Ehliyet için ise yabancılardan 4 bin 500 lira istendi. Çocuklu ailelere indirim de yapan şirketin, ev satışı konusunda yardımcı olduğu ve turlar düzenlediği de tespit edildi.

SAHTE EVLİLİKLE VATANDAŞLIK

Vatandaşlık alınabilmesi için Türk kadınlarla Pakistanlı erkekleri evlendirildiğini gösteren videolar ortaya çıktı. Ayrıca şirketin, ikamet izni aldıkları kaçaklarla kutlama partisi düzenlediği ortaya çıktı.



