Otururken ağrı hissediyor musunuz?

Pudendal sinir sıkışması kronik pelvik ağrının az rastlanan ve tanısı zor konulan önemli bir sebebidir. Alcock Kanalı Sendromu olarak da bilinir. Pudendal sinir sıkışması, Pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumundan ortaya çıkan patolojik çok şiddetli bir ağrıyı ifade etmektedir. Çoğunlukla bağların (Sakrospinoz ile Sakrotuberöz ligament) arasından geçerken sıkışabilir, Pudendal kanal da denilen, Alcock Kanalı içinden geçerken sıkışırsa buna Alcock Kanal Sendromu denir.

Ağrılı Cinsel İlişkiye Yol Açıyor

Bu ağrı pudendal sinirin ya da dallarının uyardığı bölgelerde görülür. Bu bölgeler kadınlarda klitoris, mons pubis (genital tüylenmenin olduğu yer), vulva, vagen alt 1/3 ve dudaklardır. Fakat genellikle ağrı tek taralı olsa da tüm leğen kemiğinde hissedilebilir.

Semptomlar aniden başlayabilir ya da zamanla artarak ortaya çıkabilir. Tipik olarak ağrı gün boyunca giderek artar ve oturmakla kötüleşir. Ağrı hangi sinir dallarının etkilenmesine bağlı olarak tek taraflı da ya da iki taraflı olabilir. Fakat klinikte genellikle tek taraflı somatik ağrı şeklindedir. Bu bölgelerde cilt de dokunma ve basınca fazla duyarlı olabilir.