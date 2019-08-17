Ovit Yaylası'nda festival heyecanı, horonla başladı

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda, bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 2 gün sürecek Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali başladı. Festivalin ilk gününe katılanlar, saatlerce horon oynadı, dalda armut yeme ve koltuk kapma yarışlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

İkizdere'nin Ovit Yaylası'nda 21'incisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali'nin ilk gününe Rize, Trabzon ve Erzurum'dan gelen yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Festivalde Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, Vakıf Meclis Başkanı İbrahim Ekşi, Ekşioğlu Vakfı eski Başkanı Ali Ekşi, vakıf yöneticileri Galipcan Ekşioğlu, Serkan Ekşioğlu da yer aldı. Yaylada etkili olan sis, zaman zaman görüş uzaklığını düşürdü. Hava da soğurken katılımcılar, battaniye ve atkılara sarılarak, ısınmaya çalıştı.

Festivalde Karadenizli sanatçılar İslam Yıldız, Aslıhan Çiçek, Erkan Yeşilyurt, Mehmet Akyıldız, Volkan Arslan ve Onay Şahin sahne aldı. Katılımcılar, yaylada kemençe eşliğinde saatlerce horon oynadı. Sanatçıların hareketli türkülerine horonla eşlik edenler, keyifli anlar yaşadı.

TEK BAŞINA HORONLA İLGİ ÇEKTİ

Festivalde tek başına oynadığı horonla ilgiyi üzerine çeken Halim Oktay Ülgen (11), kalabalıktan alkış aldı. Uzun süre tempolu horon oynayan Ülgen, "Horon oynamayı çok seviyorum. Babamdan öğrendim. Çok da iyi horon oynuyorum" dedi.

Festivalde, dalında armut yeme ve koltuk kapma yarışmaları da düzenlendi. Çocukların katıldığı yarışmalarda, dereceye girenlere, cep telefonu ve para ödülü verildi.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, bu yıl 21'incisini düzenledikleri festivalde yaylacılık geleneğinde yer alan festival coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Ekşi, "Bu yıl farklı etkinlikler düzenledik. Çeşitli yarışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin her yeri sıcak ama biz burada serin havada festivalde eğleniyoruz. Amacımız yaylacılık kültürünü yaşatmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek. İnsanlar doyasıya horon oynuyor, eğleniyor. Biz de mutlu oluyoruz" dedi.