Öykü Gürman kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Panzehir, Sen Anlat Karadeniz, Türkü Filmi, Urfalıyam Ezelden gibi önemli projelerde yer alan Öykü Gürman, İki Arada, Kısmet, Aşk Zamanı, Urfalıyım Ezelden ve Bir Başka adındaki albümünü piyasaya sürdü. Öykü Gürman, Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu, Yılın En İyi Çıkış Yapan Grubu, Altın Kelebek ödülü ve “En İyisi Sizsiniz” ödülünün sahibi oldu.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

İkiz kardeşi Berk Gürman'la seslendirdikleri Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla adını duyuran Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982’de İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Gürman, ilkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda bitirdi.

Ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi’nde bitiren Öykü Gürman, 2001’de Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2001’de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimini şan ve keman dersleri alarak sürdürdü.

2015’te Yavuz Bingöl ile evlendikten 1 yıl sonra 2016’da boşanan Öykü Gürman, şimdiye dek 4 film ve dizide oynadı. Müziğini de yaptığı dizilerden Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandıran Öykü Gürman, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.