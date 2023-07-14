Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ıydı! Emir Berke Zincidi tatilde ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran Türk televizyon dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde hayat verdiği Osman rolü ile tanınan ve sevimliliği ile gönüllere kazınan Emir Berke Zincidi'nin dizideki ağlamaları o dönem çok gündeme gelmişti.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi büyüdü.

17 yaşında bir genç olan Zincidi arkadaşlarıyla Bodrum'a tatil gitti.

Dizideki ağlama sahneleriyle yürekleri dağlayan Küçük Osman şimdilerde bambaşka biri. Emir Berke Zincidi'ye "Küçükken sevimliydi şimdi yakışıklı", "Ne güzel büyümüş", "Ekranlara dön" yorumları geldi.



