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  4. Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ıydı! Emir Berke Zincidi tatilde ortaya çıktı

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ıydı! Emir Berke Zincidi tatilde ortaya çıktı

14.07.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli gibi ünlü isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde, Küçük Osman karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi son haliyle dikkat çekti. Zincidi arkadaşlarıyla gittiği tatilden son halini paylaştı.

Bir döneme damga vuran Türk televizyon dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde hayat verdiği Osman rolü ile tanınan ve sevimliliği ile gönüllere kazınan Emir Berke Zincidi'nin dizideki ağlamaları o dönem çok gündeme gelmişti.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi büyüdü.

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17 yaşında bir genç olan Zincidi arkadaşlarıyla Bodrum'a tatil gitti.

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Dizideki ağlama sahneleriyle yürekleri dağlayan Küçük Osman şimdilerde bambaşka biri. Emir Berke Zincidi'ye "Küçükken sevimliydi şimdi yakışıklı", "Ne güzel büyümüş", "Ekranlara dön" yorumları geldi.

Ekran Alıntısı

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