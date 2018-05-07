Oyun oynamak bebeğin gelişimini nasıl etkiler?

Bebeklerle oyun oynamanın keyifli vakit geçirme dışında zeka gelişimini etkileyen önemli bir rolü vardır. Oyun oynamak bebeğin yaratıcı yönünü güçlendirir. Ancak her oyun için bu durum söz konusu değil. Peki zeka gelişimi için hangi oyunlar oynanmalı?

Kitaplar, görsel koordinasyonunu geliştirecek oyunlar, puzzle’lar, jenga gibi oyunlar, gruplandırmaya izin veren renkli, şekilli oyuncaklar kullanmak zeka gelişimini olumlu etkiliyor.

Çok gürültülü oyuncaklar yerine daha sessiz ve el yeteneğine izin veren oyuncakların tercih edilmesi oldukça önemlidir. Bununla birlikte evdeki kutular ve mutfak gereçleri de oyuncak olarak tercih edilebilir. Önemli olan kullanılan oyuncakla nasıl oynandığı, nasıl bir etkileşime girildiği ve o anda kullanılan yaratıcılık. Çok karışık ve ilginç bir oyuncağı çözümlemek yerine küçük ve çok ilginç olmayan bir oyuncakla farklı bir oyun ortaya çıkarmak daha yararlı olur.

Televizyon karşısında oturmak yerine bebeklerle iletişime geçmek, oyun oynamak, onlara kitap okumakta fayda var. Zira 0-2 yaş arasında bebeğe televizyon izlettirmenin oldukça zararlı. Bebeğin zekasını olumsuz etkiliyor.