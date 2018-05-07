Oyun oynamak bebeğin gelişimini nasıl etkiler?

Bebeklerle oyun oynamanın keyifli vakit geçirme dışında zeka gelişimini etkileyen önemli bir rolü vardır. Oyun oynamak bebeğin yaratıcı yönünü güçlendirir. Ancak her oyun için bu durum söz konusu değil. Peki zeka gelişimi için hangi oyunlar oynanmalı?
Kitaplar, görsel koordinasyonunu geliştirecek oyunlar, puzzle’lar, jenga gibi oyunlar, gruplandırmaya izin veren renkli, şekilli oyuncaklar kullanmak zeka gelişimini olumlu etkiliyor.
Çok gürültülü oyuncaklar yerine daha sessiz ve el yeteneğine izin veren oyuncakların tercih edilmesi oldukça önemlidir. Bununla birlikte evdeki kutular ve mutfak gereçleri de oyuncak olarak tercih edilebilir. Önemli olan kullanılan oyuncakla nasıl oynandığı, nasıl bir etkileşime girildiği ve o anda kullanılan yaratıcılık. Çok karışık ve ilginç bir oyuncağı çözümlemek yerine küçük ve çok ilginç olmayan bir oyuncakla farklı bir oyun ortaya çıkarmak daha yararlı olur.
Televizyon karşısında oturmak yerine bebeklerle iletişime geçmek, oyun oynamak, onlara kitap okumakta fayda var. Zira 0-2 yaş arasında bebeğe televizyon izlettirmenin oldukça zararlı. Bebeğin zekasını olumsuz etkiliyor.
Bebeğinizle Oyunlar Oynayın!
Oyun oynamak hatta spor yapmak anne ile bebek arasındaki bağı güçlendiriyor. Bu etkinliklerle bebek annesini daha yakından daha eğlenceli yollarla tanır.
Bebek bakımında geri plana atılmaması gereken bir diğer konu ise eğlencedir. Bebeği eğlenerek ve öğrenerek büyütmek oldukça önemlidir. Birlikte geçirdiğiniz eğlenceli vakitlerde bebeğin verdiği neşeli tepkilere karşılık vererek etkileşim kurmak gerekir.
Oyun oynamanın sadece eğlenceli vakit geçirmek olarak algılanması yanlıştır. Oyun, çocuğunuzun duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimini pozitif etkiler. Çocuğun çevresini keşfetmesi ve yeni deneyimler kazanması için en kısa ve kolay yol oyun oynamaktır. Oyun oynamak hem zekaya hem problem çözme becerisine hem de duygusal gelişimine fayda sağlar.
Bebekler, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenir ve öğrendikleri bu kelimeleri cümlelere dökmeye çalışır. Bu şekilde duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilir, özgüvenlerini geliştirirler. Çocuklar aynı oyunları farklı şekilde oynayabilir. Örneğin iki çocuk aynı oyuncaklarla oynarken biri araba yapar, diğer gemi. Bu özellik farklı düşünebilme ve bunu hayata uygulayabilme becerilerini geliştirir.
**Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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