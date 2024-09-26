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Oyuncu Berkay Hardal ve Dilan Telkök oğullarına kavuştu! Bakın ismini ne koydu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.09.2024 17:43
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Ünlü oyuncu Berkay Hardal ve fenomen Dilan Telkök çiftinin oğulları dünyaya geldi. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, oğulları ile karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Berkay Hardal ve Dilan Telkök oğullarına kavuştu! Bakın ismini ne koydu

Beraberliklerini 2019 yılında nikah masasına taşıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti oğullarına kavuştu. İlk çocuklarını kucağına alan ikili sosyal medya hesabından, "Evimizin neşesi" diyerek paylaşım yaptı.

OĞULLARINA KAVUŞTULAR

İstanbullu Gelin dizisiyle tanınan oyuncu Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti oğullarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

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Güzel haberi sosyal medyadan duyuran ünlü çift, bebeğin adını da açıkladı.

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2019 yılında evlenen çift ilk kez anne ve baba oldu.

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İŞTE BEBEĞİN ADI

Mutlu evlilikleriyle tanınan çift, oğullarının adını ise Noyan koydu.

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Ünlü çift mutlu aile karelerine "Evimizin neşesi, hoşgeldin minik Noyan Hardal 24.09.24" notunu ekledi.

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Çiftin oğulları Noyan ile paylaşımına beğeni ve tebrik yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Berkay Hardal Dilan Telkök
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