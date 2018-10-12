Oyuncu Engin Altan Düzyatan'a zorla getirme kararı

Duruşmada ifadesi alınan şikayetçi Fatih Gönenç, sosyal medya danışmanı olduğu Engin Altan Düzyatan'ın eşinin sosyal medya hesabının çalındığını, çalan kişilerin Neslişah Düzyatan'a 5 bin lira para karşılığında hesabını geri vereceklerini söylediklerini aktardı.

Tutuklu 3 sanığın Ses ve Görüntü Bilişim istemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan'ın avukatının celse arasında dosyaya dilekçe sunup şikayetinden vazgeçtiğini bildirdiği ayrıca Engin Altan Düzyatan'ın da tanık olarak ifadesine başvurulmasından vazgeçilmesini talep ettiği hatırlatıldı.

İSTANBUL (AA) - Sezen Aksu ve Erdal Özyağcılar gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, "tanık" olarak duruşmalara katılmayan oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Veysel Demir ve Doğukan Esentürk'ün tahliyesine, diğer tutuklu sanık Gökyar Şen'in ise bu halinin devamına karar verdi.

Sanıklardan Veysel Demir'in avukatı, şikayetçi Neslişah Düzyatan ve tanık Engin Altan Düzyatan'ın usulüne uygun çağrıya rağmen duruşmaya gelmediklerini belirterek, haklarında zorla getirme emri düzenlenmesini istedi.

Engin Altan Düzyatan'ın parayı verebileceğini ancak bu talebin devamının gelmeyeceğini bilmediklerinden dolayı teklifi kabul etmediklerini anlatan Gönenç, "Hesabı çalan kişiyle kendilerinin muhatap olmalarını istemedim. Benim numaramı vermelerini söyledim." dedi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın da arasında bulunduğu 57 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının, yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği, sanıklarca muhataplarında kurumsal hat algısı yaratan 0850 ile başlayan hatların satın alındığı belirtilen iddianamede, sanıkların mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı, kural ihlali olduğu ya da mavi tik onaylı hesap verileceği vaatleri ile mesaj gönderilerek bağlantı kurulduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıkların ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''örgüte üye olma'', ''şantaj'', ''bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'', ''bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma'', ''bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma'', ''cinsel taciz'' ve ''hakaret'' suçlarından 3 yıldan 321 yıl arasında değişen miktarlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

