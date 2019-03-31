Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Bahçede fenalaşarak yere yığıldı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 82 aşındaki Osman Büyükkaraca, oy kullanmak için ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi.
Burada oyunu kullanan Büyükkaraca, okuldan ayrıldığı sırada bahçede fenalaşarak yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkaraca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. (DHA-AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum