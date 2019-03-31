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Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri Büyükkaraca'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bahçede fenalaşarak yere yığıldı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 82 aşındaki Osman Büyükkaraca, oy kullanmak için ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi.
Burada oyunu kullanan Büyükkaraca, okuldan ayrıldığı sırada bahçede fenalaşarak yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkaraca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. (DHA-AA)
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Konya 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kalp krizi

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