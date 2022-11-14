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Öz amcasının 'Mülkleri ele geçirdi: Evime adamlar yollayıp dövdürdü' iddiasına Berdan Mardini'den jet yanıt

14.11.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, ünlü şarkıcı ile ilgili skandal niteliğinde iddialar ortaya atmış, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve 15 kişi tarafından Avcılar'daki evinin önünde dövdürüldüğünü iddia etmişti. Konu hakkında sessizliğini bozan Berdan Mardini, ‘İğrenç bir iftira’ dedi.

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve Mardini'nin azmettirdiği kişiler tarafından dövüldüğünü iddia etti. Amca ve yeğenin arasının ticaret nedeniyle açılması sonrası amca Karademir, yeğeni Mardini'den şikayetçi oldu.

Öz amcasına yaptıkları inanılmaz! Mülkleri ele geçirdi: Evine adamlar yollayıp... Öz amcasına yaptıkları inanılmaz! Mülkleri ele geçirdi: Evine adamlar yollayıp...

Türkücü Berdan Mardini'nin amcası ve aynı zamanda eski ortağı Şahin Karademir, evlerinin önünde 15 kişi tarafından sopa ve döner bıçaklarıyla saldırıya uğradığını ve bu saldırıyı aralarındaki husumetten ötürü Berdan Mardini'nin organize ettiğini iddia etti.

'AMCA BABA YARISI DEMEK'

Mardini, bu iddia hakkında Sabah'tan Gökhan Gökduman'a konuştu. Kendisine yöneltilen suçlamaları net bir şekilde yalanlayan sanatçı, şunları söyledi:
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"MARDİN'E GİTSENİZ..."

"Bizde amca demek baba yarısı demektir ama kan bağı olmasıyla aile olunmuyor ne yazık ki! Aile, sadakat ile olunur. Bir insanın adını lekelemek bu kadar kolay olmamalı. Kimsenin ekmeğinde gözümün olmadığını cümle alem bilir. Mardin'e gitseniz sadece köyüm değil, bütün Mardin halkı 'Bu adam memleketinin kalkınması için büyük emek veriyor, bütün birikimini ortaya koyuyor' der. Öte yandan kendisini dövdürdüğüm iddiaları, iğrenç bir iftiradan öte değil.
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Bu iftiraların cezasız kalmayacağından gram şüphem yok ama Allah'ın huzuruna çıktıklarında ne diyecekler merak ediyorum. Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. Bunu tüm Türkiye er ya da geç görecek."

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Berdan Mardini

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