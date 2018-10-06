Ozan Güven 'Jet Sosyete' dizisine konuk oluyor

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Hakan Algül’ün yönetmenliğini üstlendiği “Jet Sosyete”, dizisinin bu sezon ilk bölümüne Ozan Güven konuk olacak. Dizide Ozan Güven’i, İlayda ve Alara kardeşlerin babası olarak izleyeceğiz.

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KANAL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Haziran ayında ekran macerasına ara veren Jet Sosyete, Star TV ekranlarından TV8’e transfer edilmişti.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Kadrosuna güçlü isimleri dahil eden sevilen dizi Jet Sosyete yeni bölümüyle 11 Ekim’de ekranda olacak.



