MAGAZİN

Ozan Güven 'Jet Sosyete' dizisine konuk oluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

Esprili kalemi ve başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı 'Jet Sosyete' sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin ilk bölümüne ise başarılı oyuncu Ozan Güven konuk oluyor.

Ozan Güven 'Jet Sosyete' dizisine konuk oluyor

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Hakan Algül’ün yönetmenliğini üstlendiği “Jet Sosyete”, dizisinin bu sezon ilk bölümüne Ozan Güven konuk olacak. Dizide Ozan Güven’i, İlayda ve Alara kardeşlerin babası olarak izleyeceğiz.

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KANAL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Haziran ayında ekran macerasına ara veren Jet Sosyete, Star TV ekranlarından TV8’e transfer edilmişti.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Kadrosuna güçlü isimleri dahil eden sevilen dizi Jet Sosyete yeni bölümüyle 11 Ekim’de ekranda olacak.


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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Ozan Güven

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