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  4. Özbek kadının katil zanlısı, cezaevinde intihar etti

Özbek kadının katil zanlısı, cezaevinde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 16:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, pompalı tüfekle bastığı birahanede, kayıt dışı garsonluk yapan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'yı (24) öldüren Vedat K.

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, pompalı tüfekle bastığı birahanede, kayıt dışı garsonluk yapan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'yı (24) öldüren Vedat K. (38), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak yaşamını son verdi.
Olay, 9 Eylül'de, Çaycuma'ya bağlı Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi. Vedat K., mekanda kayıt dışı garsonluk yapan Özbek Ozodkhon Abdıkarımova'yı pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Olayın ardından kaçan ancak kısa sürede yakalanan Vedat K., mahkemece tutuklanıp, Beycuma M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürerken Vedat K., dün gece cezaevinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi. İnşaat işçisi olan, evli ve 3 çocuk babası Vedat K.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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