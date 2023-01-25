Özcan Deniz evlendi mi? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında? Samar Dadgar ne iş yapıyor, aslen nereli?

Özcan Deniz'in bir süredir birliktelik yaşadığı kendisinden 22 yaş küçük olan Samar Dadgar ile gizlice evlendiği iddiası konuşuluyor. Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2018'de nikah masasına oturan ve 2019'da olaylı bir şekilde ayrılan Özcan Deniz, aradığı aşkı Samar Dadgar da buldu. Peki, Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında? Samar Dadgar ne iş yapıyor, aslen nereli? İşte hakkında tüm bilgiler...

ÖZCAN DENİZ EVLENDİ Mİ?

Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki evinde hafta sonu sessiz sedasız evlendiği söyleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özcan Deniz’in nikaha çok az sayıda kişiyi davet ettiği ve evdeki hazırlıklar için çağrılan kişilerden de ağızlarını sıkı tutmalarını rica ettikleri gelen bilgiler arasında. Dubai’ye giden Deniz, önümüzdeki günlerde dostlarıyla bir araya gelip kutlama yapacak.

SAMAR DADGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar 1994'te İran'da doğmuştur. Samar Dadgar eğitim hayatını yaşadığı ülke olan İran'da başlamıştır. Dadgar ilerleyen dönemlerde ailesiyle birlikte yurt dışına taşınma kararı almıştır. Eğitimini de Avrupa'da devam ettirmiştir.

Samar Dadgar'ın bir çok kaynaktan alınan bilgilere göre; moda üzerine yüksek lisansı bulunmaktadır. Samar Dadgar alanında oldukça başarılı bir modacıdır. Samar Dadgar House Of Galus markasının kurucusu ve sahibidir.

Samar Dadgar, Özcan Deniz'den 22 yaş küçüktür.

