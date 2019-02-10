Konya’da her sabah namazı sonrası yenilen ve Anadolu’nun pizzası olarak tanımlanan yağ somunu yoğun ilgi görüyor.

Konya’da geleneksel bir tat olan ve unutulmaya yüz tutan tereyağlı yağ somunu Konyalılar tarafından yeniden ilgi odağı oldu. Yıllar önce babasının mesleğine merak salarak fırıncılığa başlayan Vehbi Işıklı, bu lezzeti 15 yıldır her sabah vatandaşlara sunuyor. Sabah erken saatlerde dükkanına gelerek hamurunu hazırlayan Işıklı, daha sonra ocağı yakıyor. Hazırlanan hamuru ocakta pişirerek yağ somunu hazırlayan Işıklar, vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, kaşar peynirli, ballı, helvalı ve sebzeli gibi 12 farklı çeşitte yağ somununu pişiriyor.

Tarihi Bedesten Çarşısı Kapu Camii civarında hizmet veren Işıklı, yağ somununun sabah namazına gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Babam fırın ustası. Ben de ilkokulda başladım bu işe. Sevdiğim bir meslek, el emeği işi. Daha sonra bu yağ somunu işinde ise 15 yıl kadar önce öyle bir aklımıza geldi, yapsak nasıl olur derken çok şükür oldu. Bu işi yaparken vatandaşların tepkisi de güzel oluyor. Kapu Camii genelde sabah namazlarında biraz daha yoğun olur" dedi.