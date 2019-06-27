HABER

(Özel) AVM’deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da bir AVM’deki müşterilere dadanan hırsızlar, alışveriş yapan bir kadının bebeğinin olduğu pusetteki çantasından yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizin bulunduğu cüzdanı çaldı.

(Özel) AVM’deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada

Bayrampaşa’da bir AVM’deki müşterilere dadanan hırsızlar, alışveriş yapan bir kadının bebeğinin olduğu pusetteki çantasından yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizin bulunduğu cüzdanı çaldı. Pusetin yanındaki küçük kızın gözünün içine baka baka hırsızlık yapan şahıs kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 30 Mayıs Perşembe saat 19.50 sıralarında Bayrampaşa’daki bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine dadanan kimliği belirsiz iki hırsız bu kez bir ayakkabı satışı yapan mağazaya girdi. Mağazada bir kadını gözünü kestiren hırsızlar, içeride bir süre dolaşarak uygun zamanı kolladı. Kadının çantasının, içerisinde bebeğinin de olduğu pusette asılı olduğunu fark eden hırsızlar, uzaklaşmasının ardından harekete geçti. Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğeri de usul usul pusete yanaştı. Diğer ucunda küçük bir kız olmasına rağmen hırsızlıktan vazgeçmeyen şahıs, çantanın içerisinde 12 bin lira, 500 dolar ve bir miktar ziynet eşyasının olduğu cüzdanı saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlığın ardından içeride bir süre daha dolaşan şahıslar ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçük kızın gözünün içine bakarak çaldı
Görüntülerde, iki hırsız mağazaya girerek dolaşmaya başlıyor. Bir süre sonra kadının gözüne kestiren şahıs hareketlerini takip etmeye başlıyor. Diğer şahıs ise çevrede gözcülük yapıyor. Kadının pusetin başından uzaklaşmasının ardından hırsız harekete geçiyor. Hırsız yaklaştığı pusetteki çantayı açarak cüzdandan hırsızlık yapıyor. O esnada pusetin başındaki küçük kız ise olaydan habersiz kardeşiyle ilgileniyor. Hırsız küçük kızı umursamadan hırsızlık yaptıktan sonra suç ortağıyla birlikte mağazadan uzaklaşıyor.

Kadın polise şikayette bulundu
Olayın ardından pusetin başına dönen kadın çantasının yerinde olmadığını görünce durumu mağaza görevlilerine bildirdi. Görevlilerin kamera görüntülerini incelemesi sonucunda iki hırsızın, kadının çantasındaki cüzdandan belirtilen miktarı çaldığını tespit etti. Görüntülerin kaydını alan görevliler ve kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Polis ekipleri, eşkalleri belirlenen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
(Özel) Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada(Özel) Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada
(Özel) Tuhafiye dükkanı alev alev yandı, o anlar böyle görüntülendi(Özel) Tuhafiye dükkanı alev alev yandı, o anlar böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.