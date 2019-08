(Özel) Balat’ta halk mezatına yoğun ilgi

Tarihi dokusu ve antika ürünlerin kolaylıkla bulunabildiği Balat’ın arka sokaklarında mezat satışları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Birçok mekan gündüzleri kafe olarak hizmet verirken, akşamları ise mezat satışı için kapılarını açıyor. Vatandaşlar, eski ürünleri satın almak için birbirleri ile yarışıyor.

İstanbul’un en eski semtlerinden birisi olan Balat’ın arka sokaklarında her akşam kurulan halk mezatı yoğun ilgi görüyor. Balat’taki birçok mekan gündüzleri kafe olarak hizmet verirken, akşamları ise oturma düzeni tamamen değiştirilip mezat satışı için kapılarını açıyor. Eski ve nostaljik ürünleri seven vatandaşlar, haftanın her günü Balat’ta yapılan mezatlara yoğun ilgi gösteriyor. Sevdikleri ürünleri almak isteyen vatandaşlar, en yüksek fiyatı vermek için birbirleri ile yarışıyorlar. Ürünler arasında tablodan halıya, daktilodan masaya, gramofondan eski tüplü televizyonlara kadar yüzlerce çeşitte ürün bulabilmek mümkün. Satılan ürünler ise en az 10 Türk lirasından satışlara başlanıyor. Her bir kişinin elinde tuttuğu ramakları kaldırması ile bu fiyat daha da yukarı çıkıyor. En son en yüksek fiyatı veren kişi ürünün sahibi oluyor. Bazı ünlü mezatlara yüzlerce kişi katılırken, sokak aralarında yapılan bazı mezatlar ise 30 kişi ile gerçekleştirilebiliyor.