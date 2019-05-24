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(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesinde Cuma günleri kurulan ilçe pazarı esnafları Belediye öncülüğünde okutulan bereket duasıyla mesaiye başlıyor.Keles’te Cuma pazarı belediye tarafından yapılan bereket duasıyla alışverişlerine başlıyor.

Bursa’nın Keles ilçesinde Cuma günleri kurulan ilçe pazarı esnafları Belediye öncülüğünde okutulan bereket duasıyla mesaiye başlıyor.
Keles’te Cuma pazarı belediye tarafından yapılan bereket duasıyla alışverişlerine başlıyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan duaya pazar yerindeki pazarcılar, alışverişe gelen müşteriler birlikte eşlik ediyor.
Esnaf ve vatandaşlar, kazançların, mahsullerin bereketli, helalinden bol kazançlı olması için yapılan duaya hep birlikte el açıp ‘amin’ diyor.
Esnaf ve vatandaşlar bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, tevazu ve samimiyeti hiç bir zaman kaybetmediklerini, gönüller kazanarak bu göreve geldiğini belirterek, "Cuma sabahları ilçemizde pazar kuruluyor. Esnafımızla selamlaşarak onlarla istişare ederek bizler de görevimize başlıyoruz. Vatandaşların da pazara gelmesiyle birlikte sabah 09.00 gibi duamızı hep birlikte ediyoruz. İlçe Müftülüğümüz ile paydaş olarak yaptığımız uygulamaya her Cuma müftülüğümüz farklı bir arkadaş görevlendiriyor. Hal bu olunca farklı sesler ve farklı uygulamalarla Pazar esnafımızı ve halkımızı selamlıyoruz" dedi.
Vatandaşlar da 31 Mart sonrası böyle bir uygulamanın başlaması dolayısıyla Başkan Mehmet Keskin’e teşekkür ederek, "Bu dua, esnaf için ciddi bir motivasyon oluyor. Bizler de duaya iştirak ediyoruz. Bu geleneğin gelecek nesillere de aktarılmasını isteriz" dediler.

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor

(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor
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