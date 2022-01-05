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Özel derste kız öğrencilere taciz! Öğretmenin yaptıkları mide bulandırdı, iğrenç detaylar...

05.01.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir öğretmenin özel ders verdiği iki öğrencisini taciz ettiği iddia edildi. Büyük tepki çeken olayın ardından matematik öğretmen Yasin M. hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Yasin M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tacize uğradığı iddia edilen 8 yaşındaki M.Z.Ç. ise ifadesinde "Yanlış yaptığım zaman elini kıyafetimden içeri sokuyordu. Bana dokunduktan sonra da bir yere gidiyordu" dedi. İşte Ankara'daki iğrenç olayın tüm detayları...

Özel derste kız öğrencilere taciz! Öğretmenin yaptıkları mide bulandırdı, iğrenç detaylar...

Matematik öğretmeninin 8 ve 14 yaşındaki kız öğrencilere tacizi, kız çocuklarının ailelerinden biri fark etti. Kızı İ.M.K.'nın özel derse gitmek istememesinden şüphelenen anne çocuğunun anlattıklarıyla dehşete düştü. İ.M.K'nın, öğretmeninin kendisine dokunduğunu ve boynundan öptüğünü söylemesi üzerine anne, M.Z.Ç.'nin ailesini aradı. M.Z.Ç.'nin de benzer şeyleri anlatması üzerine iki aile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İddialar sonrası öğretmen gözaltına alındı. İşte tüm detaylar...

KIZ ÖĞRENCİLERİ BOYNUNDAN ÖPÜYORMUŞ

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde matematik öğretmeni olan Yasin M., özel bir kursun sınıflarını kullanarak ders verdiği öğrencilere özel ders vermeye başladı. Yasin M. 8 yaşındaki M.Z.Ç. ile 14 yaşındaki İ.M.K.'ya bir evde özel ders vermeye başladı. İ.M.K.'nın derse gitmemesi üzerine kızının durumundan şüphelenen annesi İ.M.K.'ya nedenini sordu. İ.M.K'nın, öğretmeninin kendisine dokunduğunu ve boynundan öptüğünü söylemesi üzerine anne, M.Z.Ç.'nin ailesini aradı. M.Z.Ç.'nin de benzer şeyleri anlatması üzerine iki aile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ÖPÜNCE ELİ AYAĞI TİTRİYOR, TUVALETE GİDİYORDU"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yasin M. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çocuk izlem merkezinde ifadesi alınan İ.M.K., "Özel ders almak için eve gittiğimde kimse yoktu. Yanağımdan öptü, ilk başta sevgi gösteriyor diye düşündüm. Günler geçtikçe artmaya başladı, yanağımdan öperken boynumu öpüyordu. Elini tişörtümün içine sokup göğsüme dokunuyordu. Bir keresinde bacağıma dokunurken elini yukarı doğru ilerletince kendimi geri çektim, tepki gösterdiğim için bir daha yapmadı. Bu dokunmalardan sonra Yasin öğretmenin eli ayağı titriyordu, tuvalete gidip 10 dakika kalıyordu, sonra geliyordu. Kursta ders yaptığımız zamanlarda öpme ve dokunma dışında sarılmalar da oluyordu. Derse gittiğimde kimse olmuyordu, beni kameraların çekmediği odaya götürüyordu, kapıyı kilitliyordu" dedi.

"YANLIŞ YAPINCA DOKUNUYORDU"

İlkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Z.Ç., ise ifadesinde "Yasin öğretmen elini kıyafetimin içine soktuktan sonra dokunup hemen çıkartıyordu. 5 saniye kadar sürüyordu. Bazen yanlış yaptığımda bazen de masada ders çalışırken dokunuyordu. Derste kardeşim olduğu zamanlarda, bana dokunurken kardeşimin arkası dönük oluyordu" diye konuşu.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yasin M., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı tutukluluğun suçlama ile örtülü olacağı ve imza tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle adli kontrol kararına itiraz etti. Ailelerin avukatı Onur Keskin ise, "Türk Ceza Kanunda çocuklara yönelik cinsel istismar suçu 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür ayrıca suçun failinin öğretmen olması nedeniyle cezanın yarı oranında arttırılması gerektiği kanun koyucu tarafından belirtilmiştir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde her bir çocuk için 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak bir şüphelinin topluma geri salınması bir hukukçu olarak en başta beni ve eminim tüm vicdanları derin şekilde yaralamıştır. Çocuklarımızın uğradığı cinsel istismar sistematik ve süreklidir. Gerekli itirazları yaptık. Bu hukuksuzluktan dönüleceğine olan ümidimizi koruyoruz. Eminiz ki başka mağdur öğrenciler de bu olayın duyulmasından sonra ortaya çıkacaktır. Tüm sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

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Öğretmen Ankara taciz
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