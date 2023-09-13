Özel gereksinim eğitimli okulda iğrenç olay! Okul müdürü 13 yaşındaki küçük iki öğrencisine cinsel istismarda bulundu... Bilgisayarından çıkan görüntüler şoke etti

İngiltere'nin Aylesbury özel gereksinimli öğrencilerin eğitim aldığı bir okulda müdürlük yapan 59 yaşındaki Angus Blackmore 13 yaşından küçük iki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Blackmore'un küçük kızlara uyguladığı cinsel istismar okulda bulunan bir öğretmen tarafından fark edilerek polise haber verildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

BİLGİSAYARI İNCELENDİ

Olayın polis tarafından incelenmesi üzerine Blackmore'un bilgisayarına el konuldu. Blackmore'un bilgisayarında çocuk pornografisi görüntülerine ulaşıldı. Blackmore, dört cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulundu ve dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.