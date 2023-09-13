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    4. Özel gereksinim eğitimli okulda iğrenç olay! Okul müdürü 13 yaşındaki küçük iki öğrencisine cinsel istismarda bulundu... Bilgisayarından çıkan görüntüler şoke etti

    Özel gereksinim eğitimli okulda iğrenç olay! Okul müdürü 13 yaşındaki küçük iki öğrencisine cinsel istismarda bulundu... Bilgisayarından çıkan görüntüler şoke etti

    13.09.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'nin Aylesbury bölgesinde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin bulunduğu bir okulda müdürlük yapan 59 yaşındaki Angus Blackmore korkunç bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Okulda alkol tükettiği iddia edilen okul müdürü 13 yaşındaki iki öğrencisine cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklandı.

    İngiltere'nin Aylesbury özel gereksinimli öğrencilerin eğitim aldığı bir okulda müdürlük yapan 59 yaşındaki Angus Blackmore 13 yaşından küçük iki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Blackmore'un küçük kızlara uyguladığı cinsel istismar okulda bulunan bir öğretmen tarafından fark edilerek polise haber verildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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    Olayın polis tarafından incelenmesi üzerine Blackmore'un bilgisayarına el konuldu. Blackmore'un bilgisayarında çocuk pornografisi görüntülerine ulaşıldı. Blackmore, dört cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulundu ve dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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