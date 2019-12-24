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Özel hamilelik sigortasından genetik taramaya, gebelikte hayat kurtaran adımlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
GEBELİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamileliği sağlıklı bir şekilde tamamlamak ve başarılı bir doğumla sonuçlandırmak için kadınların uyması gereken çok sayıda kural mevcut. Anneler, gebelik boyunca bebeklerini korumak adına her şeyi yaptıklarını düşünseler de bazen bazı unsurları gözden kaçırabiliyorlar.

Özel hamilelik sigortasından genetik taramaya, gebelikte hayat kurtaran adımlar

Hamilelik süreci folik asit takviyesi, doğru beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak gibi temel kuralların çok daha ötesinde bazı gereklilikleri zorunlu kılıyor. Bu gereklilikler genetik taramadan kilo kontrolüne, tüm gebelik sürecini teminat altına alan ve hatta dokuzuncu ayda bile yaptırılabilen hamilelik sigortasından diş ve ruh sağlığına pek çok ayrıntıyı içeriyor.

Hamilelik önemli fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getiren bir süreç. Bu süreçte gelişebilen komplikasyonlar ya da yapılan ihmaller hem annenin hem de bebeğin sağlığını tehdit edebiliyor. İşte kadınların gebelik süresince dikkat etmeleri gereken unsurlar:

GENETİK TARAMADAN GEÇİN

Çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde, gebe kalmadan önce kendinizin ya partnerinizin sistik fibriosis, orak hücre anemisi gibi kalıtım yoluyla geçen ciddi bir hastalığa sahip olmadığından emin olmak için genetik taramadan geçmenizde fayda var.

KİLONUZU SAĞLIKLI ARALIKTA TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Araştırmalar, sağlıklı bir kiloya sahip olan kadınların daha kolay gebe kaldığını ortaya koyuyor. Düşük ya da yüksek Beden Kütle İndeksi bazı kadınların gebe kalmasını güçleştiriyor. Yüksek Beden Kütle Endeksi’ne sahip kadınların gebelik ya da doğum süresince komplikasyonlara maruz kalma olasılıkları artarken, gebeliğine düşük Kitle Endeksi ile başlayan ve hamileliği boyunca yeterince kilo alamayanlar ise, bebeklerini gerekenden daha düşük kiloda dünyaya getirebiliyorlar.

YEDİĞİNİZ BALIĞA DİKKAT EDİN

Balık, bebeğinizin beyin ve göz gelişimi için son derece önemli olan omega-3 yağ asiti, protein, D vitamini bakımından zengin bir kaynak olsa da kayda değer miktarda civa barındırabilme olasılığı bulunduruyor. Uzmanlar, hamilelik süresince civa oranı daha yüksek olan uskumru, kılıç balığı ve konserve balıklardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekiyor.

BİR EGZERSİZ PROGRAMI UYGULAYIN

Günde 30 dakika uygulayacağınız hafif egzersiz programı sizin ve bebeğinizin sağlığını olumlu etkilerken daha ziyade yoga ve esneme hareketleri gibi bedeni çok zorlamayan sporları tercih edin.

ENFEKSİYONLARDAN KAÇININ

Gebe kalmaya çalışan kadınların enfeksiyondan kaçınmaları büyük önem taşıyor. Uzmanlar, enfeksiyon riskini azaltmak için pastörize olmayan peynir ve diğer süt ürünleri, soğuk şarküteri ürünleri, çiğ ve az pişmiş et ve balık tüketiminden kaçınmak gerektiğinin altını çiziyor. Bu gıdalar tehlikeli bakteriler barındırma ihtimali nedeniyle düşük yapma riskini arttırıyor. Ayrıca, yemek hazırlarken ellerinizin temiz olduğundan emin olun.

ÖZEL HAMİLELİK SİGORTASI YAPTIRIN

Günümüzde kadınlar artık sadece doğumu kapsayan sigortalarla yetinmek zorunda değiller. Yeni nesil poliçeler, onun yerine gebe olduklarını öğrendikleri andan itibaren tüm hamilelik sürecini kapsayan sigorta seçeneklerinden faydalanabilme imkânı sunuyor. Kadınlar, sigortalarını hamileliklerinin dokuzuncu ayında bile başlatabiliyor; üstelik poliçe kapsamındaki diyetisyen, psikolog, diş hekimi ve daha pek çok asistans hizmetinden de yararlanabiliyorlar.

DİŞ HEKİMİNİZE GÖRÜNÜN

Hamilelik süresince meydana gelen hormonal değişimler kadınları diş eti hastalıklarına daha meyilli hale getiriyor. Yüksek progesteron ve estrojen seviyeleri dişetlerinin diş üzerindeki bakteriyel tabakaya farklı tepki vermesine sebep olabiliyor, bu da dişlerinizi fırçaladığınızda diş etlerinin kanamasına, şişmesine ve kızarmasına yol açabiliyor.

RUH SAĞLIĞINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Araştırmaların sonuçları depresyon yaşayan kadınların doğurganlıkla ilintili sorunlarla karşılaşma oranının, sağlıklı olanlara göre iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Doğum öncesi süreçte iyi hissetmenin anne ve gelişmekte olan bebeğin sağlığını önemli ölçüde etkilediği biliniyor. Minnettarlık hissi ve farkındalık gibi olumlu psikolojilerin hamilelik sürecinde pozitif sonuçlar doğurduğu bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış durumda. Bazı sigorta şirketleri anne adaylarına hamilelik sigortasının kapsamı altında psikolog desteği de sağlıyor.

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