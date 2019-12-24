Özel hamilelik sigortasından genetik taramaya, gebelikte hayat kurtaran adımlar

Hamilelik süreci folik asit takviyesi, doğru beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak gibi temel kuralların çok daha ötesinde bazı gereklilikleri zorunlu kılıyor. Bu gereklilikler genetik taramadan kilo kontrolüne, tüm gebelik sürecini teminat altına alan ve hatta dokuzuncu ayda bile yaptırılabilen hamilelik sigortasından diş ve ruh sağlığına pek çok ayrıntıyı içeriyor.
Hamilelik önemli fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getiren bir süreç. Bu süreçte gelişebilen komplikasyonlar ya da yapılan ihmaller hem annenin hem de bebeğin sağlığını tehdit edebiliyor. İşte kadınların gebelik süresince dikkat etmeleri gereken unsurlar:
Çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde, gebe kalmadan önce kendinizin ya partnerinizin sistik fibriosis, orak hücre anemisi gibi kalıtım yoluyla geçen ciddi bir hastalığa sahip olmadığından emin olmak için genetik taramadan geçmenizde fayda var.
Araştırmalar, sağlıklı bir kiloya sahip olan kadınların daha kolay gebe kaldığını ortaya koyuyor. Düşük ya da yüksek Beden Kütle İndeksi bazı kadınların gebe kalmasını güçleştiriyor. Yüksek Beden Kütle Endeksi’ne sahip kadınların gebelik ya da doğum süresince komplikasyonlara maruz kalma olasılıkları artarken, gebeliğine düşük Kitle Endeksi ile başlayan ve hamileliği boyunca yeterince kilo alamayanlar ise, bebeklerini gerekenden daha düşük kiloda dünyaya getirebiliyorlar.
Balık, bebeğinizin beyin ve göz gelişimi için son derece önemli olan omega-3 yağ asiti, protein, D vitamini bakımından zengin bir kaynak olsa da kayda değer miktarda civa barındırabilme olasılığı bulunduruyor. Uzmanlar, hamilelik süresince civa oranı daha yüksek olan uskumru, kılıç balığı ve konserve balıklardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekiyor.
Günde 30 dakika uygulayacağınız hafif egzersiz programı sizin ve bebeğinizin sağlığını olumlu etkilerken daha ziyade yoga ve esneme hareketleri gibi bedeni çok zorlamayan sporları tercih edin.
Gebe kalmaya çalışan kadınların enfeksiyondan kaçınmaları büyük önem taşıyor. Uzmanlar, enfeksiyon riskini azaltmak için pastörize olmayan peynir ve diğer süt ürünleri, soğuk şarküteri ürünleri, çiğ ve az pişmiş et ve balık tüketiminden kaçınmak gerektiğinin altını çiziyor. Bu gıdalar tehlikeli bakteriler barındırma ihtimali nedeniyle düşük yapma riskini arttırıyor. Ayrıca, yemek hazırlarken ellerinizin temiz olduğundan emin olun.
Günümüzde kadınlar artık sadece doğumu kapsayan sigortalarla yetinmek zorunda değiller. Yeni nesil poliçeler, onun yerine gebe olduklarını öğrendikleri andan itibaren tüm hamilelik sürecini kapsayan sigorta seçeneklerinden faydalanabilme imkânı sunuyor. Kadınlar, sigortalarını hamileliklerinin dokuzuncu ayında bile başlatabiliyor; üstelik poliçe kapsamındaki diyetisyen, psikolog, diş hekimi ve daha pek çok asistans hizmetinden de yararlanabiliyorlar.
Hamilelik süresince meydana gelen hormonal değişimler kadınları diş eti hastalıklarına daha meyilli hale getiriyor. Yüksek progesteron ve estrojen seviyeleri dişetlerinin diş üzerindeki bakteriyel tabakaya farklı tepki vermesine sebep olabiliyor, bu da dişlerinizi fırçaladığınızda diş etlerinin kanamasına, şişmesine ve kızarmasına yol açabiliyor.
Araştırmaların sonuçları depresyon yaşayan kadınların doğurganlıkla ilintili sorunlarla karşılaşma oranının, sağlıklı olanlara göre iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Doğum öncesi süreçte iyi hissetmenin anne ve gelişmekte olan bebeğin sağlığını önemli ölçüde etkilediği biliniyor. Minnettarlık hissi ve farkındalık gibi olumlu psikolojilerin hamilelik sürecinde pozitif sonuçlar doğurduğu bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış durumda. Bazı sigorta şirketleri anne adaylarına hamilelik sigortasının kapsamı altında psikolog desteği de sağlıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum