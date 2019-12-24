Özel hamilelik sigortasından genetik taramaya, gebelikte hayat kurtaran adımlar

Hamilelik süreci folik asit takviyesi, doğru beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak gibi temel kuralların çok daha ötesinde bazı gereklilikleri zorunlu kılıyor. Bu gereklilikler genetik taramadan kilo kontrolüne, tüm gebelik sürecini teminat altına alan ve hatta dokuzuncu ayda bile yaptırılabilen hamilelik sigortasından diş ve ruh sağlığına pek çok ayrıntıyı içeriyor.

Hamilelik önemli fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getiren bir süreç. Bu süreçte gelişebilen komplikasyonlar ya da yapılan ihmaller hem annenin hem de bebeğin sağlığını tehdit edebiliyor. İşte kadınların gebelik süresince dikkat etmeleri gereken unsurlar:

GENETİK TARAMADAN GEÇİN

Çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde, gebe kalmadan önce kendinizin ya partnerinizin sistik fibriosis, orak hücre anemisi gibi kalıtım yoluyla geçen ciddi bir hastalığa sahip olmadığından emin olmak için genetik taramadan geçmenizde fayda var.

KİLONUZU SAĞLIKLI ARALIKTA TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Araştırmalar, sağlıklı bir kiloya sahip olan kadınların daha kolay gebe kaldığını ortaya koyuyor. Düşük ya da yüksek Beden Kütle İndeksi bazı kadınların gebe kalmasını güçleştiriyor. Yüksek Beden Kütle Endeksi’ne sahip kadınların gebelik ya da doğum süresince komplikasyonlara maruz kalma olasılıkları artarken, gebeliğine düşük Kitle Endeksi ile başlayan ve hamileliği boyunca yeterince kilo alamayanlar ise, bebeklerini gerekenden daha düşük kiloda dünyaya getirebiliyorlar.