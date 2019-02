(Özel) İş adamı ve sanatçı Mr Jade (Özkan Şen), “Avrupa ve Türkiye arasında köprü olarak gördükleri için sağ olsunlar”

“Köprü olmak benim için çok onur verici”

Asıl mesleğinin düğün organizatörlüğü olduğunu belirten ve Almanya’da doğup büyüyen bir Türk olduğu için gurbetçilerin yaşadıklarını çok iyi anladığını dile getiren Mr Jade (Özkan Şen), “Yaptığım iş aslında düğün organizasyonu, Avrupa’da bilhassa Türklerin güzel düğünlerin biz organize ediyoruz. Orada insanlar beni gördükten sonra o varsa bizde oradayız dediler. Tabi ki her şey kolay değildi. Elçi olmak için ne söyleyeyim herkesin hayatta bir şansı olur derler ya benim şansım da bu ki böyle bir projede yer aldım. Bakanlıktan ve ya devletten herhangi bir görev gelirse seve seve insanlarımız için her türlü görevi alacağız. Ülkemiz çok güzel, ülkemizde güzel şeyler yaparsak ileri ki zamanlarda Avrupa’ya hiç gerek kalmayacak. Türklerin genel en büyük sıkıntısı saç rengi bir kere, iş adamı olduğum için bunu her gün hissediyorum. Türklerin ve yabancı uyruklu kişilerin kalkınmasını istemiyorlar. Türklerin en büyük problemi; Türk olmaları, Türkiye’den gelmeleri. Aralarında köprü olmak benim için çok onur verici” ifadelerini kullandı.