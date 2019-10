(Özel) İstanbul’da “kasap et, koyun can derdinde” dedirten kaza

Otomobilinin başından bir an olsun ayrılmadı

Sürücü fotoğraflama yaptıktan sonra aracını yol kenarına aldı. Trafikte kalan sürücüler ise araçlarının kontağını kapatarak yaralıyla ilgilenip, başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı genç ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. “Kasap et derdinde koyun can derdinde” atasözünü tam manasıyla anlatan kaza anı ve sonrasında yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.