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(Özel) İstanbul’da “kasap et, koyun can derdinde” dedirten kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Zincirlikuyu’da aniden frene basan sürücünün kontrolündeki otomobile motosikletli arkadan çarptı.

Zincirlikuyu’da aniden frene basan sürücünün kontrolündeki otomobile motosikletli arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün takla atarak yaralanan gençle ilgilenmek yerine aracının arkasına bakması ve hesap sorarak tartışması “yok artık” dedirtti.
Beşiktaş Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi bağlantı yolunda geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, iddiaya göre öğle saatlerinde 34 FH 2985 plakalı otomobil viyadük üzerinden Barbaros Bulvarı’na bağlanmak istedi. O esnada sürücü yola girmek için aniden frene bastı. Otomobilin yavaşlamasıyla arkadan gelen motosiklet araca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yere savrulurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından aracından inen kadın, yerde yatan yaralı sürücüyle ilgilenmek yerine otomobilinin arkasına baktı. Yaptığı bununla da kalmayan kadın sürücü, sağlık ekiplerine ihbarda bulunmak yerine yerde yatan yaralıyla, “Şimdi ne yapalım oğlum” diyerek bir de tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından kadın, yaralının yanına gelmeyerek aracıyla ilgilenmeye devam etti. O esnada yoldan geçen fizyoterapist bir kadın ise gelerek yaralı gence müdahalede bulundu. Duyarlı vatandaşlar gençle ilgilenirken, sürücü ise aracıyla ilgilenmeye devam etti. Yaralı genç yerde yattığı sırada tepki gösteren sürücü, “Niye bu kadar hızlı gidiyorsun” diye bir de hesap sordu. Gencin "Hızlı değilim" diye yanıt vermesi üzerine sürücü karşılık vermeye devam etti.

Otomobilinin başından bir an olsun ayrılmadı
Sürücü fotoğraflama yaptıktan sonra aracını yol kenarına aldı. Trafikte kalan sürücüler ise araçlarının kontağını kapatarak yaralıyla ilgilenip, başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı genç ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. “Kasap et derdinde koyun can derdinde” atasözünü tam manasıyla anlatan kaza anı ve sonrasında yaşananlar kask kamerasına yansıdı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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