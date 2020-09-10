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(Özel) İstanbul’un göbeğindeki pitbull dehşetine para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

İstanbul’un göbeğinde kediyi ağzıyla yakalayarak parçalayan pitbull cinsi köpeği gezdiren şahıs ve sahibi Beşiktaş polisi tarafından yakalandı.

İstanbul’un göbeğinde kediyi ağzıyla yakalayarak parçalayan pitbull cinsi köpeği gezdiren şahıs ve sahibi Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Emniyete götürülen köpeğin sahibine 9 bin 563 lira idari para cezası uygulanırken, köpeği gezdirene ise adli işlem yapıldı. Köpek ise el konularak belediye ekiplerine teslim edildi.

İstanbul’un göbeği Beşiktaş’ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı "mix staffordshire terrier” pitbull cinsi köpeği, Ihlamurdere Caddesi’nde bir kediyi yakalayarak parçalamıştı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, köpeği gezdiren kişi, köpeğe tokat atarak müdahale etmeye çalışmış, vatandaşlar ise tekme atmıştı. Çevredekilerin tepkisine neden olan olayda bir vatandaş ise, “köpeği vurun” demişti.

Beşiktaş polisi hayvana şiddeti affetmedi
Olayın ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, köpeği gezdiren şahsın Abdülsamet K. (24) olduğunu tespit etti. Çalışmalar devam eden Beşiktaş polisi, köpeğin sahibinin de üniversite öğren işi Çağrı K. (29) olduğunu belirledi. Şahısların adreslerini de tespit eden polis, gözaltına alarak Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Köpeğe el konuldu, sahibine ceza kesildi
Emniyete götürülen şahıslardan köpeği gezdiren Abdulsamet K.’ya “Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakma” suçundan adli işlem yapıldı. Köpek sahibi Çağrı K.’ya ise “Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında 9 bin 563 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerin ardından şahıslar serbest bırakılırken, “mix staffordshire terrier” pitbull cinsi köpeğe ise el konularak Beşiktaş Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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