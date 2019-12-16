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Her yerde aranıyordu! Apartman boşluğunda ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 09:15 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 2 gündür kayıp olan 38 yaşındaki Şemsettin Görünmek, bir apartmanın boşluğunda ölü bulundu. Ölüm haberini alan akrabaları bina önüne gelerek şok yaşadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Şemsettin Görünmek’in ise yeni evli olduğu öğrenildi.

Olay, dün 14:00 sıralarında Esenyurt Kelebek sokakta meydana geldi. Öğle saatlerinde çöp atmak için evinden çıkan bir vatandaş, apartman boşluğundan gelen kötü kokular üzerine bodrum kata indi. İndiği sırada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören vatandaş, olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk incelemenin ardından şahısın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerini inceleme ekibinin apartmanda inceleme yapması üzerine ölü bulunan şahsın Şemsettin Görünmek olduğu tespit edildi. Ailesine haber verilen adamın, 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Ölüm haberini alan yakınları, Şemsettin Görünmek’in bulunduğu binaya geldi.

Aldıkları haber sonrası şok yaşayan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Görünmek’in yeni evli olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından cenaze Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

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