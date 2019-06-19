HABER

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Kütahya’da ilkokuldan sonra maddi imkansızlıklar nedeni ile okula devam edemeyen ve motor tamircisi olan ancak gelişen teknolojiye de ayak uydurmak için okula başlama kararı alan 49 yaşındaki Hasan Hüseyin Yılmaz, yıllar sonra Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açık Öğretim Bölümü’nden oğlu ile birlikte mezun oldu.İlkokulu bitirmesinin ardından başladığı esnaflıkta gelişen teknoloji ve teknikler karşısında kendisini eksik hissettiği için okula karar veren verdiğini söyleyen Hasan Hüseyin Yılmaz, "Zamanla gelişen teknoloji ve teknikler sonucunda kendimi eksik hissettim ve bende okuma istediği başladı.

Kütahya’da ilkokuldan sonra maddi imkansızlıklar nedeni ile okula devam edemeyen ve motor tamircisi olan ancak gelişen teknolojiye de ayak uydurmak için okula başlama kararı alan 49 yaşındaki Hasan Hüseyin Yılmaz, yıllar sonra Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açık Öğretim Bölümü’nden oğlu ile birlikte mezun oldu.
İlkokulu bitirmesinin ardından başladığı esnaflıkta gelişen teknoloji ve teknikler karşısında kendisini eksik hissettiği için okula karar veren verdiğini söyleyen Hasan Hüseyin Yılmaz, "Zamanla gelişen teknoloji ve teknikler sonucunda kendimi eksik hissettim ve bende okuma istediği başladı. Biraz araştırmanın sonucunda eğitimin verildiği okula geldim ve uygulamalı olarak derslerimi aldım. Burada ayrıca gençlere, eğitim ile birlikte mesleğin devam etmesi açısında bir örnek olsun diye düşündük ve 3 yılda burada ki eğitimimi tamamladım ve mezun oldum. Aynı zamanda oğlum Oğuzhan ile birlikte aynı okuldan aynı sene birlikte mezun olmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk sebebi. Hem kendi yaşımın hemde kendi gençlerin hissettiği duyguları yaşadım. Bunun ileride aynı düşüncede olan insanlara da tavsiye ederim çocuğunuz ile bilikte mezun olmak güzel bir duygu” dedi.
Babası ile birlikte aynı okuldan mezun olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Oğuzhan Yılmaz, “Babam ile birlikte aynı okuldan mezun olmak çok mutluluk ve gurur verici bir durum benim için. Babamın içinde ki bu okuma aşkı ve hevesi beni de daha çok teşvik ediyor. Babam ile gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
Azim ve gayretin sonunda başarı mutlaka vardır diyen Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, “İlerlemiş yaşına rağmen açık meslek lisesine gidip eğitim gören, hem ustalık belgesini, hem iş yeri açma belgesini hemde diplomasını alan Hasan Hüseyin Yılmaz bey ve oğlu Oğuzhan okulumuzun bir başka bölümlerinden mezun oldular. Eğer insanlar isterlerse yaşın önemli olmadığını, açık meslek liselerinin açık liselerin toplumun her kesimine hizmet verdiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Azim ve gayretin sonunda başarı mutlaka var. Eğer insanlar isterlerse Milli Eğitim Bakanlığı olarak, il milli eğitim müdürlüğü olarak insanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını hem örgün hemde yaygın eğitim vasıtası ile cevap verebileceğimiz bir kapasiteye sahibiz” ifadelerini kullandı.

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

(Özel) Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

Ay'ın zıt açılarına dikkat!

İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul'da bu sabah!

Tekirdağ’da 42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sel sonrası evlerine ilk kez geldiler

Gördüğü manzara şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.