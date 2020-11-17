Özel plaka nasıl alınır? Özel plaka alma şartları neler?

Ad, soyad ve unvan içeren özel plakalar bazı şartlar sağlanarak kolayca alınabiliyor. Tercihen kullanılan bu özel plakalar firma ve kurumlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Çeşitli kullanım alanlarına sahip olmasının yanı sıra isteyen herkes bu durumdan yararlanabiliyor. Özel plaka nasıl alınır? Özel plaka alma şartları nelerdir? Gelin birlikte bakalım.
Madeni bir parça olup tüm dünya gelindeki ülkelere kullanılan; otomobil, kamyon, otobüs ve benzer taşıtlara takılan, üzerinde taşıtın hangi ile ait olduğunu ve sıra numarasını gösteren levhaya plaka denir. Plakalar kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösterir.
Bahsettiğimiz kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösteren plakalardan Türkiye’de dokuz çeşit bulunmaktadır. Bunlar; özel araç plakası, resmi araç plakası, bedensel engelli araç plakası, Cumhurbaşkanlığı makam aracı plakası, Cumhurbaşkanlığı üst düzey yönetici plakaları, devlet protokolü plakaları, büyükelçilik resmi hizmet araç plakaları, emniyet araç plakaları, rektör emniyet müdür ve kaymakam araç plakalarıdır.
Şahsi olarak kullanılan araçların kişiye göre tüm özellikleri değiştirilebilmektedir. Aracın rengi, modeli, tekerlekleri, jantı, aynası vb. gibi birçok özellik kişilere göre farklılık gösterebilir. Bunun yanı sıra birtakım kişiler aracının plakasını değiştirmeyi tercih eder. Plakalar kendi şahsına ait, özel olarak belirli şartları karşılayarak kişiselleştirilebilir. Bir kişinin kendi adı, soyadı ya da unvanı üzerine belirli şartlarla alınan plakalara ‘özel plaka’ denir.
Değişen koşullarla birlikte kişilere sunulan imkanlar da artıyor. Bu imkanlardan biri de kişilerin tercihlerine göre alabileceği özel plakalar. Bir araç satın alındığında normal şartlarda trafik şubesinden verilen plaka ile araç kullanılır. Verilen bu plakayı değiştirip yerine özel bir plaka almak istendiğinde ise birtakım işlemlerin yapılması gerekmektedir.
Bu işlemler sırasıyla şöyledir;
Sıfır araç ile özel plaka alınmak istendiğinde, araç alırken noterde istenilen plakanın dolu olup olmadığını öğrenmek gerekiyor. Özel plaka sorgulama işlemi yapılarak boşta olduğu öğrenildiğinde rezerve edebilir ve ardından ödeme yaparak alma işlemi gerçekleştirilebilir. Yapılan ödeme ardından ödenmiş miktarın yazılı olduğu makbuz ile birlikte notere gidilir ve ilgili kişi ile görüşülür. İşlem tamamlandıktan sonra bulunduğunuz bölgenin en yakın Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na giderek burada ortalama 1 saat içinde plaka teslim alınır.
İkinci el araç ile özel plaka alınmak istendiğinde ise notere gidilmeden emniyet sayfasından sorgulanarak plakanın boş ya da dolu olduğu öğrenilebilir. Boşta olan plaka ayırtılır ve çıkan ödeme sayfası ile ödeme gerçekleştirilir. Eski plaka sökülür ve notere gidilerek işlem başlatılır. Eski plakaların teslimi yapılır ve işlem sonrası noterden alınan belgeler ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na gidilerek işlemler tamamlanır.
Özel plaka fiyatları ve alma işlemleri şehir yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Trafik ve nüfus yoğunluğu sebebiyle kalabalık olan büyük şehirlerde özel plaka çıkartmak hem daha zor hem de daha maliyetli olabilir.
Şahıs olarak kişinin kendisine ait plaka çıkarmak istediği durumlarda kişinin kimlik belgesi yeterlidir. Ancak şirket için özel plaka çıkarılmak isteniyorsa ilgili şirketin son altı aylık faaliyet belgesi ve imza sirküleri gerekmektedir.
Özel plaka fiyatları 2020 yılı bazında bakıldığında piyasanın artış durumu ile doğrudan bağlantılı olarak artış gözlemlenmektedir. Ancak yapılan bu işlemde sabit bir özel plaka ücreti yoktur. Memur maaşları ile doğru orantılı olarak artan özel plaka fiyatları memur maaş katsayısı x 10.000 000 + KDV(%18) formülü ile hesaplanmaktadır.
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