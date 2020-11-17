Özel plaka nasıl alınır? Özel plaka alma şartları neler?

Ad, soyad ve unvan içeren özel plakalar bazı şartlar sağlanarak kolayca alınabiliyor. Tercihen kullanılan bu özel plakalar firma ve kurumlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Çeşitli kullanım alanlarına sahip olmasının yanı sıra isteyen herkes bu durumdan yararlanabiliyor. Özel plaka nasıl alınır? Özel plaka alma şartları nelerdir? Gelin birlikte bakalım. Plaka Nedir? Madeni bir parça olup tüm dünya gelindeki ülkelere kullanılan; otomobil, kamyon, otobüs ve benzer taşıtlara takılan, üzerinde taşıtın hangi ile ait olduğunu ve sıra numarasını gösteren levhaya plaka denir. Plakalar kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösterir. Plaka çeşitleri Nelerdir? Bahsettiğimiz kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösteren plakalardan Türkiye’de dokuz çeşit bulunmaktadır. Bunlar; özel araç plakası, resmi araç plakası, bedensel engelli araç plakası, Cumhurbaşkanlığı makam aracı plakası, Cumhurbaşkanlığı üst düzey yönetici plakaları, devlet protokolü plakaları, büyükelçilik resmi hizmet araç plakaları, emniyet araç plakaları, rektör emniyet müdür ve kaymakam araç plakalarıdır.

Özel Plaka Nedir? Şahsi olarak kullanılan araçların kişiye göre tüm özellikleri değiştirilebilmektedir. Aracın rengi, modeli, tekerlekleri, jantı, aynası vb. gibi birçok özellik kişilere göre farklılık gösterebilir. Bunun yanı sıra birtakım kişiler aracının plakasını değiştirmeyi tercih eder. Plakalar kendi şahsına ait, özel olarak belirli şartları karşılayarak kişiselleştirilebilir. Bir kişinin kendi adı, soyadı ya da unvanı üzerine belirli şartlarla alınan plakalara ‘özel plaka’ denir. Özel Plaka Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir? Değişen koşullarla birlikte kişilere sunulan imkanlar da artıyor. Bu imkanlardan biri de kişilerin tercihlerine göre alabileceği özel plakalar. Bir araç satın alındığında normal şartlarda trafik şubesinden verilen plaka ile araç kullanılır. Verilen bu plakayı değiştirip yerine özel bir plaka almak istendiğinde ise birtakım işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Bu işlemler sırasıyla şöyledir; Kişiler özel plaka almak istediğinde önemli koşullardan bir tanesi ikametgah durumudur. Yani almak istediğiniz il kodu ile aldığınız il kodu birbiri ile aynı olmak zorundadır. Aksi halde plaka değiştirme işleminiz gerçekleşmeyecektir. Bu her il için geçerli olup farklı bir ilden plaka alınamaz. İkametgah bilgileri ile almak istediğiniz plaka il kodu aynı ise bulunğunuz bölgenin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne özel plaka için başvuru yapabilirsiniz.

Özel plaka almak için başvuru sırasında bir miktar para ödenmesi gerekmektedir. Plakanın türü ve plakaya olan talebe göre ücret değişebilir. Takım çıkartması, üç harfli özel isimler ve birçok kişi tarafından istenen plakalar için yüksek meblağlar ödenmelidir. Yani talep arz miktarına göre özel plaka durumu değişkendir. Plakaya olan talep ne kadar fazlaysa ödeme miktarınız o kadar artacaktır.

Şirketler için aynı ilde ikametgah şartı bulunmamaktadır. Çıkarılan her plaka için 5 bin ile 15 bin TL arasında bir ücret miktarı vergi verilmesi gerekmektedir. Şirketler için ilçe emniyet müdürlüğüne başvuru yaparak plaka değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Şirket içerisinde son altı ay dokümanları emniyet müdürlüğüne sunulur ve işlem gerçekleştirilir.

Devletin özel olarak istediği plakalarda adı ve soyadı, kurum gibi kısaltmalar bulunur ve bu plakaların aynı şirket plakaları gibi her yıl vergi ödemesi gerekir. Sıfır Araç ve İkinci El Araç İle Özel Plaka Nasıl Alınır? Sıfır araç ile özel plaka alınmak istendiğinde, araç alırken noterde istenilen plakanın dolu olup olmadığını öğrenmek gerekiyor. Özel plaka sorgulama işlemi yapılarak boşta olduğu öğrenildiğinde rezerve edebilir ve ardından ödeme yaparak alma işlemi gerçekleştirilebilir. Yapılan ödeme ardından ödenmiş miktarın yazılı olduğu makbuz ile birlikte notere gidilir ve ilgili kişi ile görüşülür. İşlem tamamlandıktan sonra bulunduğunuz bölgenin en yakın Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na giderek burada ortalama 1 saat içinde plaka teslim alınır.

İkinci el araç ile özel plaka alınmak istendiğinde ise notere gidilmeden emniyet sayfasından sorgulanarak plakanın boş ya da dolu olduğu öğrenilebilir. Boşta olan plaka ayırtılır ve çıkan ödeme sayfası ile ödeme gerçekleştirilir. Eski plaka sökülür ve notere gidilerek işlem başlatılır. Eski plakaların teslimi yapılır ve işlem sonrası noterden alınan belgeler ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na gidilerek işlemler tamamlanır.

Özel plaka fiyatları ve alma işlemleri şehir yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Trafik ve nüfus yoğunluğu sebebiyle kalabalık olan büyük şehirlerde özel plaka çıkartmak hem daha zor hem de daha maliyetli olabilir.