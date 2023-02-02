HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı? Özel sağlık sigortaları psikolog/psikiyatri desteği sağlar mı, neleri kapsar?

Özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı? Özel sağlık sigortaları psikolog/psikiyatri desteği sağlar mı, neleri kapsar?

26.01.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruh sağlığı için özel sağlık sigortası kapsamında özel bir poliçe oluşturulmuştur. Bu sigorta poliçesinin kapsamı şirketten şirkete değişiklik gösterir. Bu nedenle psikolog giderlerinin limitleri ile ilgili özel sağlık sigortasına dair net bir şey söylenemez. Özel sağlık sigortasının içinde bulunan teminatlara göre psikolog ve psikiyatri masrafları sigorta tarafından belli bir oranda karşılanabilir. Peki, özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı?

Özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı? Özel sağlık sigortaları psikolog/psikiyatri desteği sağlar mı, neleri kapsar?

Özel sağlık sigortası kapsamında yer alan masraflar genellikle muayene, tahlil, ameliyat gibi giderlerdir. Ancak bazen fizikselin yanı sıra psikolojik sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. Bu durumda tedavi için ekstra masraf gerekir. Özel sağlık sigortasının psikolojik destek sunup sunmadığı merak edilen bir konudur. Poliçe kapsamına göre bu sorunun cevabı değişiklik gösterir. Ana teminatlarda yer almasa da ek teminat olarak poliçeye psikolog desteği de eklenebilir.

Özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı?

Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişiler "Özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı?" sorusunun yanıtını merak eder. Çünkü genellikle psikolog masrafları diğer sağlık giderlerine göre daha maliyetlidir. Bu durumda bu hizmetten yararlanmak çoğu kişi için zorlayıcı olabilir. Özel sağlık sigortası sayesinde psikolog ücretleri bir kereye mahsus karşılanır.

Ana teminatlara ek olarak poliçeye psikolog hizmeti ve desteği de eklenebilir. Bu sayede ilk randevu için herhangi bir ücret ödenmesine gerek kalmaz. Sonraki randevularda da sigorta şirketine göre değişiklik göstermekle birlikte belli oranda indirim uygulanır. Özel sağlık sigortası sayesinde ruh sağlığınız için ihtiyacınız olan psikolog giderlerini güvence altına alabilirsiniz. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde psikolog ve psikiyatri hizmetinden yararlanabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Genel sağlık sigortası belgesi nereden alınır?

Genel sağlık sigortası belgesi nereden alınır?

 Genel sağlık sigortası ilaçları karşılar mı?

Genel sağlık sigortası ilaçları karşılar mı?

Genel sağlık sigortası nasıl iptal edilir?

Genel sağlık sigortası nasıl iptal edilir?

 Yurt dışında ikamet edenler GSS kapsamına dâhil edilir mi?

Yurt dışında ikamet edenler GSS kapsamına dâhil edilir mi?

Özel sağlık sigortası psikolojik desteği neleri kapsar?

Özel sağlık sigortası yaptırırken ana teminatlara ek olarak farklı poliçeleri de ekletebilirsiniz. Bu hizmetler arasında bazı sigorta şirketlerinin sunduğu teminatlardan biri de psikolojik destektir. Özellikle yüksek maliyetli bir tedavi gerektiren psikolojik destek için özel sağlık sigortası ek teminatı ile bu masrafları güvence altına alabilirsiniz. Psikolojik destek hizmetinin kapsamı ise şu şekildedir:

  • Psikolog: Ana teminatlara ek olarak sunulur ve psikolog muayenesi hizmetini kapsar. Sigorta şirketlerine göre değişiklik göstermekle birlikte psikolog seanslarının ilk randevusu sigorta şirketi tarafından karşılanır. Sonraki randevularda ise indirimlerden faydalanılır.
  • Psikiyatri: Herhangi bir ücret ödemeye gerek kalmadan psikiyatri tedavisi almak mümkündür. Psikolog randevularındaki sistem burada da geçerlidir. İlk randevu sigorta tarafından karşılanırken sonraki randevularda indirim sunulur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandıBolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"
Anahtar Kelimeler:
Psikolog özel sağlık sigortası psikiyatri

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi

Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.