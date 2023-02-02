Özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı? Özel sağlık sigortaları psikolog/psikiyatri desteği sağlar mı, neleri kapsar?

Özel sağlık sigortası kapsamında yer alan masraflar genellikle muayene, tahlil, ameliyat gibi giderlerdir. Ancak bazen fizikselin yanı sıra psikolojik sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. Bu durumda tedavi için ekstra masraf gerekir. Özel sağlık sigortasının psikolojik destek sunup sunmadığı merak edilen bir konudur. Poliçe kapsamına göre bu sorunun cevabı değişiklik gösterir. Ana teminatlarda yer almasa da ek teminat olarak poliçeye psikolog desteği de eklenebilir.

Özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı?

Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişiler "Özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı?" sorusunun yanıtını merak eder. Çünkü genellikle psikolog masrafları diğer sağlık giderlerine göre daha maliyetlidir. Bu durumda bu hizmetten yararlanmak çoğu kişi için zorlayıcı olabilir. Özel sağlık sigortası sayesinde psikolog ücretleri bir kereye mahsus karşılanır.

Ana teminatlara ek olarak poliçeye psikolog hizmeti ve desteği de eklenebilir. Bu sayede ilk randevu için herhangi bir ücret ödenmesine gerek kalmaz. Sonraki randevularda da sigorta şirketine göre değişiklik göstermekle birlikte belli oranda indirim uygulanır. Özel sağlık sigortası sayesinde ruh sağlığınız için ihtiyacınız olan psikolog giderlerini güvence altına alabilirsiniz. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde psikolog ve psikiyatri hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası psikolojik desteği neleri kapsar?

Özel sağlık sigortası yaptırırken ana teminatlara ek olarak farklı poliçeleri de ekletebilirsiniz. Bu hizmetler arasında bazı sigorta şirketlerinin sunduğu teminatlardan biri de psikolojik destektir. Özellikle yüksek maliyetli bir tedavi gerektiren psikolojik destek için özel sağlık sigortası ek teminatı ile bu masrafları güvence altına alabilirsiniz. Psikolojik destek hizmetinin kapsamı ise şu şekildedir: