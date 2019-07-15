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(Özel) Silahlı darbeci komutanı yumruklayarak engelleyen komutan konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü tarafından sözde sıkı yönetim komutanı olarak atanan ve Bursa’daki askerlere darbe yapma emri veren FETÖ’cü komutanı yumruklayarak durduran dönemin Bölge Komutanı Emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık o geceyi anlattı.

(Özel) Silahlı darbeci komutanı yumruklayarak engelleyen komutan konuştu

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü tarafından sözde sıkı yönetim komutanı olarak atanan ve Bursa’daki askerlere darbe yapma emri veren FETÖ’cü komutanı yumruklayarak durduran dönemin Bölge Komutanı Emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık o geceyi anlattı. İlk olarak Bursa’da darbecilerin üzerinden çıkan sözde sıkıyönetim komutanları listesi Türkiye genelinde darbecilerin deşifre edilmesini sağlamıştı.
15 Temmuz gecesi, Bursa’da darbenin seyrini değiştiren ve ilk gözaltı talebiyle sözde sıkıyönetim komutanının yakalanmasını sağlayan Seyfullah Saldık o gece ilk emri evinden çıkmadan ’Sakın nizamiyeye kimseyi almayın’ diye verdiğini daha sonra nizamiyeye gidince emrinin yerine getirilmediğini, emir komutayı eline almak için nizamiyede tek başına FETÖ’cü askerlerle mücadele ettiğini anlattı. Saldık, "Ben o gece bir darbe girişimi olduğunu telefondan öğrendim. Bana telefon eden erkan başkanı dönemin il jandarma komutanının sözde sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyledi. Bu sözün üzerine çok tedirgin oldum. Üniformamı giyip evden çıktım ama çıkmadan önce beni arayan erkan başkanını arayıp nizamiyede bekleyen JÖH timine emirlerimi iletmesini ve nizamiyeye hiç kimsenin alınmamasını emrettiğimi söyledim. Saat 23.00 gibi nizamiyeye gittim. Burada ne olup bittiğini bilmiyordum odama çıkacağım sırada bir başçavuş önümde durup sıkıyönetim ilan edildiğimi ve odamdan çıkmamam gerektiğini söyledi. O kadar sinirlendim ki söylediklerine başçavuşu yumruklayarak yere devirdim. Daha sonra yeniden bahçeye döndüm ama öncesinde silahlıkların kapatılması emrini verdim. O gece oradaki askerlerin hepsine defalarca ’Ben bu emri tanımıyorum. Buranın yasal komutanı benim ve ben de sadece Cumhurbaşkanımızdan emir alırım’ dedim. Benim emrin üzerine silahlıklar kapatıldı. Sonradan öğrendim ki bu emirle olası bir kanlı çatışmayı engellemişim. Nizamiyenin bahçesine indiğimde karşıdan sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan il jandarma komutanının bana doğru geldiğini gördüm. Bana ’Ben sıkıyönetim komutanıyım’ dedi. Ben üzerine gittim benden kaçtı. Yanımdakilere yakalayın dedim ama kimse oralı olmadı. Öyle olunca arkasından ben koştum ve onu yakalayıp ciddi bir mücadeleye giriştim. Yumruklayarak onu nizamiyenin dışarısına çıkardım" dedi.
O gece nizamiyeden kovduğu sözde sıkıyönetim komutanının, ilçelere de emir verdiğini ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek buradan emir vermeye devam edeceğini öğrendiğini kaydeden Saldık, il jandarma komutanıyla ilgili başsavcılıktan yakalama ve gözaltı kararı talep ettiğini hatırlatarak, "Ben o darbeci komutanı dışarı çıkarırken kapıda 200-300 kişinin toplandığını gördüm. Meğer bu adam ilçelere de emir vermiş. Herkese silahlarınızı alın demiş ama benim silahlıkları kapatın ve nizamiyeye kimseyi almayın emrim yüzünden toplananlar kapının önünde kalmış. Sözde sıkıyönetim komutanının Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na gideceğini öğrenince güvendiğim adamları Osmangazi’ye gönderdim ve o sırada başsavcıdan da gözaltı kararı talep ettim. Talebim kabul edilince dönemin emniyet müdürlerinden birini arayarak bu şahsın Osmangazi’ye gittiğini hakkında gözaltı kararı aldığımı ve polislerin gitmesi durumunda benim adamlarımın bu kişiyi kendilerine teslim edeceğini söyledim. O gece odamda kriz masası kurdum ve Garnizon binasında herhangi bir darbe girişiminin olmaması için büyük çaba sarf ettim" ifadelerini kullandı.

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