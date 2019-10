(Özel) Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor

Üzerinden her gün binlerce aracın ve vatandaşın geçtiği Unkapanı Köprüsü alt geçidi, adeta çürümeye terk edildi. Geçidi beton kısımlarının bazı yerleri döküldüğü görülürken, kolonların içinde bulunan demirleri de çürüyen alt geçit tehlike saçıyor.

İstanbul’da her gün binlerce aracın ve vatandaşların yükünü taşıyan Unkapanı köprüsü alt geçidinin içler acısı hali, çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Alt geçidin beton kısımlarının koptuğu ve demirlerinin çürüdüğü gözüküyor. Vatandaşlar alt geçidin her an yıkılabileceğini ifade ederek yetkililerin bir an önce tadilat yapmaları gerektiğini belirttiler. 3 metre 70 Cm yüksekliğine sahip olan köprüye onlarca kez araç çarptı. Çarpmanın sonucu ise köprünün betonları koparak düştü. Düşen kısımlarına onarım yapılmayıp öylece bırakıldı. Demirlerin büyük bir kısmı dışarı çıkmış bir şekilde gözüken alt geçit tehlike saçıyor. 18 Ağustosta yaşanan sel felaketinde ise alt geçidin su dolması ile "Cici Baba" lakaplı Sezai Güdek (59) hayatını kaybetmişti.