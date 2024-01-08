ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var? Yapılan 'Covid 19' aşısı iddialarına Prof. Dr. Alpay Azap'tan yanıt: "Aşıların değil ama koronavirüsten korunma önlemlerinin etkisi"

MYNET ÖZEL | Devrim Karadağ - Üst solunum yolu enfeksiyonu vakaları son günlerde ciddi oranda artarken, hastanelerin acil servisleri adeta doldu taştı. Bebek ve çocuklarda başta olmak üzere vatandaşlarda halsizlik, öksürük, ağrı ve ateş gibi şikayetler arttı. Doktora başvuranların sayısı her geçen gün yükselirken, "Bilinmeyen bir salgın mı var?" sorusu akıllara gelmeye başladı.

Son günlerde artan vaka artışlarıyla ilgili Mynet'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yaşanan yoğunluğun sebebini açıkladı.

BİLİNMEYEN BİR SALGIN MI VAR?

"Bilmediğimiz bir salgın durumu yok, hepsi bildiğimiz virüslerden kaynaklı şikayetler." diyen Prof. Dr. Alpay Azap, "Ancak bu dönemde tamamen hakim olduğumuz virüslerin bir arada dolaşması söz konusu. Kimi hastalarda influenza dediğimiz grip virüsüyle enfeksiyon karşımıza çıkıyor. Kimi hastalarda RSV (Respiratuar Sinsityal Virus), kimilerinde Covid-19'un yeni varyantı, kimilerinde de farklı nezle virüsleri görülüyor." dedi.

ARTAN VAKALARIN SEBEBİ NEDİR?

Söz konusu yoğunluğun beklenen bir durum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Azap, pandemi döneminin etkilerine işaret ederken, Bu aslında beklediğimiz bir durum. Beklenilmeyen bir şey söz konusu değil. Pandemiden sonra uzun süre kapalı kalmanın, maskeyi yaygın bir şekilde kullanmanın ve hijyen konusunda ekstra bir önem göstermenin getirdiği beklenen bir sonuç bu. Bu dönemde gribal enfeksiyonlar biraz daha fazla karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

ŞİKAYETLER UZUN SÜRÜYOR, ÖKSÜRÜKLER GEÇMİYOR

Şikayetlerin bir ayı bulabilen şekilde devam etmesiyle ilgili de konuşan Prof. Dr. Alpay "Bu tür gribal enfeksiyonlardan sonra iyileşme süreci, özellikle öksürükle seyredenlerde, bir ayı bulabilir. Yani öksürük devam edebilir ancak bu virüsün hala etkili olduğu ve hastalığın devam ettiği anlamına gelmez. Öksürüğün devam etmesi, hastalığın da devam ettiği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

SEBEBİ: VİRÜSLERİN UÇ UCA EKLENİYOR OLMASI

"Ancak bazı hastalar aslında iyileşirken, aslında başka bir virüse yeniden yakalanıyor. O yüzden de şikayetler tekrar başlıyor." diyen Prof. Dr. Alpay, şikayetlerin uzun süre geçmemesinin nedeni olarak şöyle konuştu;

"Yani bu özellikle bu dönemde etrafımızda çok fazla sayıda hasta olduğu için peş peşe farklı virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar uç uca eklenebiliyor."

"SEBEBİ KORONAVİRÜS AŞILARI DEĞİL AMA..."

Kamuoyunda söz konusu hastalıklara koronavirüs aşısının neden olduğuna dair söylentilerin kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan Alpay, "Koronavirüs aşılarıyla bu şikayetlerin hiç bir alakası yok. Koronavirüs aşılarının değil ama koronavirüsten korunma önlemlerinin; maskeyi çok kullanmamızın, kapanmaların vermiş olduğu bir antrenmansızlık söz konusu sadece.

Bağışıklık sistemlerimiz biraz antrenmansız kaldı geride bıraktığımız dönemde. Bu yüzden de virüsler daha çok dolaşabilir ve daha çok hastalık yapabilir durumuna geldi." dedi.





