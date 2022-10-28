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Özel Yetenekliler Etkinlik ve Materyal Geliştirme Çalıştayı Kuşadası’nda düzenlendi

28.10.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezinin yürütmekte olduğu BEFFDA (Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek) AB hibe projesi çerçevesinde düzenlenen Özel Yetenekliler Etkinlik ve Materyal Geliştirme Çalıştayı, Kuşadası’nda gerçekleştirildi. Aydın’ın farklı ilçelerinden öğretmenler ve BİLSEM öğretmenlerinden oluşan 61 kişilik çalıştay ekibi özel yeteneklilerin eğitiminde kullanılan modellere uygun etkinlik ve materyaller tasarladı.

Özel Yetenekliler Etkinlik ve Materyal Geliştirme Çalıştayı Kuşadası’nda düzenlendi

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezinin yürütmekte olduğu BEFFDA (Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek) AB hibe projesi çerçevesinde düzenlenen Özel Yetenekliler Etkinlik ve Materyal Geliştirme Çalıştayı, Kuşadası’nda gerçekleştirildi.

Aydın’ın farklı ilçelerinden öğretmenler ve BİLSEM öğretmenlerinden oluşan 61 kişilik çalıştay ekibi özel yeteneklilerin eğitiminde kullanılan modellere uygun etkinlik ve materyaller tasarladı. Adnan Menderes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Dr. Öğr. Üyesi Özge Bıkmaz Bilgen ve Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Kirişçi’nin atölye çalışmalarından elde edilen bilgi ve deneyimler çalışmalara yansıtıldı. Farklı branşlardan öğretmenlerin gruplar halinde çalıştığı çalıştayda disiplinlerarası uygulamaları içeren etkinlik ve materyaller hazırlandı.

Özel yeteneklilerin ilgi, ihtiyaç ve farklılıklarına uygun öğrenme ortamlarının oluşturulmasını desteklemek için hazırlanan etkinlik ve materyallere projenin öğretmen paylaşım platformu www.beffda.com sayfasından ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası BİLSEM

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