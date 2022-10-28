Özel Yetenekliler Etkinlik ve Materyal Geliştirme Çalıştayı Kuşadası’nda düzenlendi

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezinin yürütmekte olduğu BEFFDA (Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek) AB hibe projesi çerçevesinde düzenlenen Özel Yetenekliler Etkinlik ve Materyal Geliştirme Çalıştayı, Kuşadası’nda gerçekleştirildi.

Aydın’ın farklı ilçelerinden öğretmenler ve BİLSEM öğretmenlerinden oluşan 61 kişilik çalıştay ekibi özel yeteneklilerin eğitiminde kullanılan modellere uygun etkinlik ve materyaller tasarladı. Adnan Menderes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Dr. Öğr. Üyesi Özge Bıkmaz Bilgen ve Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Kirişçi’nin atölye çalışmalarından elde edilen bilgi ve deneyimler çalışmalara yansıtıldı. Farklı branşlardan öğretmenlerin gruplar halinde çalıştığı çalıştayda disiplinlerarası uygulamaları içeren etkinlik ve materyaller hazırlandı.

Özel yeteneklilerin ilgi, ihtiyaç ve farklılıklarına uygun öğrenme ortamlarının oluşturulmasını desteklemek için hazırlanan etkinlik ve materyallere projenin öğretmen paylaşım platformu www.beffda.com sayfasından ulaşılabiliyor.

