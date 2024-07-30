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Özellikle iki partideki vekil ve başkanlar AK Parti'ye geçmek istedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekleyin' dedi... İşte sebebi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.07.2024 07:38
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31 Mart seçimlerinin öncesinde başlayan partiler arası transfer kulisleri devam ediyor. Son olarak Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den bazı vekil ve belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmek istediği belirtildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz fırsatçılık yapmayız' diyerek bir süre beklemelerini istedi.

Özellikle iki partideki vekil ve başkanlar AK Parti'ye geçmek istedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekleyin' dedi... İşte sebebi

Siyasi kulislerde bir süredir İyi Parti’den istifa edenler başta olmak üzere Gelecek Partisinden bazı isimlerin AK Parti ile temasta oldukları konuşuluyordu. Milletvekillerinin yanı sıra bazı belediye başkanlarının da AK Parti’ye geçmek istediğine yönelik talepler gelince, konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la değerlendirildi.

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"ACELE ETMEYİN" TALİMATI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ise AK Parti kurmayları, bazı belediye başkanlarının ‘Muhalefette oldukları için işlerini yürütemediklerini’ söylediğini, bu nedenle AK Parti’ye katılım konusunda nabız yokladıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı ise gelen bu talepler konusunda acele edilmemesini istedi. Bu nedenle, AK Parti’ye geçmek isteyen belediye başkanlarına parti kurmayları “Partinizden istifa edecekseniz, hemen AK Parti’ye katılım olmaz. Bir süre bağımsız kalın” telkininde bulundu.

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"FIRSATÇILIK YAPMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına “Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin. Bu süre içinde gerekli değerlendirmeleri yapalım. İnce eleyip sık dokuyalım. Parti programımıza uygun olanları, ilkelerimize, değerlerimize uygun olanları ve davaya sadık kalacak olanları değerlendirelim” dedi.

14 AĞUSTOS'TA SÜRPRİZ OLABİLİR

AK Parti kurmayları hem belediye başkanlarından hem de milletvekillerinden katılımların ekim ayından itibaren gerçekleşebileceğini dile getiriyor. Ancak, AK Parti’nin 14 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümü programında da bazı katılımların olabileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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