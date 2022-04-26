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Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerine peş peşe yanıt! "Tehdit edemezsiniz"

26.04.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, karara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in açıklamalarına, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti'den peş peşe yanıtlar geldi.

Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerine peş peşe yanıt! "Tehdit edemezsiniz"

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, 17 sanıklı davada kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Osman Kavala'ya, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Türkiye'nin gündemine oturan karar sonrası CHP ve HDP'li milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT AÇIKLAMALAR

Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Özel açıklamasında, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" dedi. Özgür Özel'in açıklamalarına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti cephesinden peş peşe tepkiler geldi.

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"CUMHURBAŞKANINI TEHDİT EDEMEZSİNİZ!"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından CHP'li Özel'in sözlerine şu şekilde verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir.

Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin.”

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"HADDİNİ BİL ÖZGÜR ÖZEL"

Özgür Özel’in sözleri ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sarıeroğlu, " Haddini Bil Özgür Özel... Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç kimse tehdit edemez, ettirmeyiz" dedi.

"KENDİNE GEL HADSİZ ÖZGÜR ÖZEL"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Özgür Özel’in sözlerine tepkisini Twitter hesabından dile getirirken şu sözleri kullandı:

“Kendine gel, hadsiz Özgür Özel! Sen kimi tehdit ediyorsun? Sezgin Tanrıkulu, dün ülkemize soykırım iftirası atıyordu. Utanmadan yanına almış cıyaklıyorsun. Bu ülkeye düşmanlık etmekten başka işiniz yok! Kimlerin hesap vermesi gerektiğini milletimiz çok iyi biliyor.”

“BU DİLİ TANIYORUZ BİZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de yaptığı açıklamada “Bu hadsiz çıkış anlık bir öfke patlaması değil. Bu dili tanıyoruz biz. Bu kişi ve bunun gibilerin hukuk dışı, kirli dillerini kendilerine iade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan

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