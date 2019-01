Özhaseki: Doğduğumuz yere hizmet ettik, sıra doyduğumuz yerde

Özgür ALTIN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Allah izin verirse biz doğduğumuz yere hizmet ettik, inşallah doyduğumuz yere hizmet etme fırsatı olur" dedi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında bir otelde düzenlenen etkinlikte Kayserili hemşehrileri ile bir araya geldi. Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada Kayseri'de belediye başkanlığı döneminde çok sayıda hayırseverler toplantısı düzenlediğini söyledi. Mehmet Özhaseki, "Kadir Has Amca ile bir hatıramı anlatayım. Bir gün beni aradı. Dedi ki; 'Ne yapıyorsun oğlum' Ben de 'Yarın pazar tüm toplantıları iptal ettim, biraz dinleneceğim' dedim. 'Olmaz seninle Urfa'ya gideceğiz' dedi. 'Şu sıcakta 40 derecede Urfa'ya neden gideceğiz?' dedim. O da, 'Yarın gideceğiz orada benim yaptırdığım okul var. Başbakanımızla onun açılışını yapacağız' dedi. Uçak kiralamış sağ olsun, o gün gittik. Ben de Kadir Amcaya takılmayı severim. '17 tane okul yaptırdım' dedi. Dedim ki 'Koskoca Kadir Has isminin yanına 17 okul olur mu, Kadir Amca, 30 okul de, 50 de, 100 de' dedim. Öyle deyince uçaktan dışarı doğru baktı. Kafasından hesap yapıyor anladım, '30 olur mu?' dedi. 'Kadir Amca pazarlık yapma, 50 de 100 de dedim.' '30 iyidir' dedi. Neyse sonra açılışın olduğu yere gittik. Başbakana bu olayı anlattı ve dedi ki 'benim 13 okul daha yapmam lazım' dedi. 'Bunun yarısını kendi memleketime, yarısını da sizin gösterdiğiniz yere yapayım, benim doğduğum topraklara borcum var, buraya yapacağım' dedi. Şimdi ben de diyorum ki; Allah izin verirse biz doğduğumuz yere hizmet ettik, inşallah doyduğumuz yere hizmet etme fırsatı olur diyorum" dedi.

'RABBİM BİR DAHA O KÖTÜ GÜNLERİ GÖSTERMESİN'

Ankara'ya 17 yaşında üniversite eğitimi için geldiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, "Fakat o günkü şartlar malum. Bir mücadele, memleket meselesi diye ortaya düştük. Hacettepe'den 3- 4 yıl sonra kaydımı sildiler. Pişman mıyım geriye doğru baktığımda, Allah bir daha o kötü günleri göstermesin. Evlatlarımızın başına Rabbim böyle bir imtihan vermesin, ama o günkü şartlarda yaptıklarımız çok doğruymuş. Sosyalist blog Avrupa'nın ortasına kadar indiği Macaristan, Bulgaristan, Çekoslavakya’nın işgal edildiği bu ortamda Türkiye'de böyle bir ortama hazırlanmıştı. İçeride biraz daha milli bir duyguya sahip gençlerimizin ortaya çıkması ile tabi bu planlar bozulmuş oldu. İşte onların içerisinde biz de yer aldık. Nihayetinde ülkemizin egemenliği için, bağımsızlığı için, geleceği için bizim gibi ufak tefek hasarlar oluyorsa da rabbim bir daha o kötü günleri göstermesin" diye konuştu.

Belediye Başkanı olmadan önce Kayseri'de insanların gezebileceği alanların olmadığını ifade eden Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ramazanda eve geç geldim. Baktım ki ortanca kızım ayakkabılarını giymiş dışarı çıkacak. 'Hayırdır kızım ne yapıyorsun' dedim. 'Baba yürüyüşe çıkıyorum' dedi. 'Gecenin bu saatinde yürüyüş mü olur?' dedim. 'Her gün parklarımız güvenli diyorsun ya' dedi. Doğru, televizyon konuşmalarımda öyle diyorum. 'Haklısın kızım tamam' dedim. Tabi evin önünde de yürüyüş yolu var, nezih bir ortam. Yine de baba yüreği, dayanamadım, balkondan bakıyorum. Hiç pazar günü dışarıya çıkılamayan bir ortamdan gece 12'de kız çocuklarının tek başına yürüdüğü bir döneme geldi Kayseri. Cenabı Allah’a şükürler olsun."

'GECEKONDUSU EN AZ ŞEHİRLER ARASINDA KAYSERİ GELİYOR'

Kayseri'de Belediye Başkanı olduğu döneminde oldukça fazla olan gecekondu ve sağlıksız yapılaşmaları vatandaşları üzmeden kentsel dönüşüme soktuklarını belirten Mehmet Özhaseki, "Üst yapıda da çeşitli çalışmalar yaptım. O bildiğiniz gecekonduları düzelterek başladım önce, 100 bine yakın ev yıkıldı benim dönemimde. Çok şükür bir gün olsun evinin çatısına çıkıp kiremitleri, briketleri polislere veya bizlere atan olmadı. Beddua eden de olmadı. Davullu zurnalı o evleri aldık, yıkıldı ve yapıldı. Gecekondusu en az şehirler arasında Kayseri geliyor, bu projelerimiz sayesinde."

