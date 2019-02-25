Özlem Öztekin Vural açıkladı: Adalar'a akülü faytonlar geliyor

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar'a akülü faytonlar getireceklerini, proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Akülü fayton projeleri olduğunu açıklayan Vural, " İlk önce Büyükada’daki faytonlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Sadece nostaljik düzeyde fayton olacak. Akülü bir fayton projemiz var. Faytoncularla sürekli iletişim halindeyiz, çözüm üretiyoruz" dedi.

Proje için faytoncularla iletişim halinde olduklarını söyleyen Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, "Adalar’a gelen turistin birçoğu atlı faytona binmek için geliyor. Atlı fayton Adalar turizminin bir parçası ama son zamanlarda yaşanan doğal olmayan at ölümleri arttı. Burgazada’da 21, Büyükada’da 227, Heybeliada’da ise 30 tane fayton var. Heybeliada ve Burgazada'da doğal olmayan at ölümü çok az. Büyükada’da ise bu sayı çok fazla. Heybeliada ve Burgazada’yı şu an ikinci plana aldık. Ulaşım master planında adım adım ilerlemekte fayda görüyoruz. İlk önce Büyükada’daki faytonlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Akülü bir fayton projemiz var. Bununla ilgili detaylarını faytoncularla konuşuyoruz" diye konuştu.