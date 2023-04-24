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Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir? Ozon tedavisi faydaları nelerdir?

21.04.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozon tedavisi, birçok kişinin tercih ettiği medikal tedavi çeşitlerinden biridir. Ozon tedavisinde saf ozon gazı ve saf oksijen kullanılır. Ozon, atmosferde yer alan bir gaz olarak bilinir. Bu gaz renksiz olmakla birlikte kokulu bir yapıya sahiptir. Ozon gazı, dezenfektan özelliği ile öne çıkan bir gaz olduğu için önemlidir. Peki, ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir, faydaları nelerdir?

Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir? Ozon tedavisi faydaları nelerdir?

Ozon gazı, güneş ışınlarının ve radyasyonun zarar verici etkilerinden koruma niteliğine sahiptir. Bu niteliklerinden dolayı pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılır. Ayrıca iyi bir temizleyicidir. Bu yüzden havanın zararlı maddelerden arındırılmasında da tercih edilir. Ozon terapisi olarak da bilinen ozon tedavisi, tek başına bir tedavi yöntemi değildir. Sıklıkla başka tedavilere destek amaçlı uygulanır.

Ozon tedavisi nedir ne işe yarar?

Ozon tedavisi, medikal tedavi yöntemleri arasında bulunmakla birlikte tamamlayıcı bir tedavi şekli olarak da bilinir. Tek başına kullanılan bir tedavi metodu olmamakla birlikte diğer tedavilere ek olarak tercih edilir. Doğal bir tedavi şekli olduğu için doğru uygulandığı takdirde herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz. Bu yüzden konuyla ilgili engin bilgilere sahip bir hekim tarafından uygulanması önemlidir. Ozon tedavisi çoğunlukla bağışıklık sisteminin ön planda olduğu hastalıkların iyileştirilmesinde tercih edilen bir yöntemdir. Kan dolaşımının artmasında ve hücrelerin oksijenlenmesinde de büyük bir etkiye sahiptir.

Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Ozon terapisi ya da diğer adıyla ozon tedavisi yöntemi, günümüzde çeşitli pek çok rahatsızlığın giderilmesinde uygulanır. Ozon tedavisi neye iyi gelir konusu büyük bir önem taşır. Hücre yenilemesinden kan şekeri düzeyini düzeltmeye kadar birçok farklı rahatsızlığın giderilmesinde son derece etkili bir yöntemdir. Genel olarak ozon tedavisinin uygulandığı başlıca hastalıklar şu şekildedir:

  • Diyabetik
  • Yüksek tansiyon
  • Covid, hepatit B, hepatit C gibi viral olarak bilinen hastalıklar
  • Bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar
  • Romatizmal rahatsızlıklar
  • Migren
  • Bel fıtığı
  • Alzheimer, Parkinson, demans, beyin felci gibi nörolojik bozukluk içeren hastalıklar
  • Geçmeyen kronikleşmiş yaralar
  • Kanser
  • Bakteri veya mantar enfeksiyonları
  • Astım gibi solunum yolunu etkileyen hastalıklar
  • Kronik halsizlik
  • Periodontit gibi diş ve dişeti hastalıkları
  • Sedef gibi deri hastalıkları
  • Diyabetik ayak
  • Kronik ülser
  • Alerji
  • AIDS
  • Dolaşım sistemiyle ilgili hastalıklar
  • Göz ile ilgili hastalıklar
  • Polikistik over sendromu, miyom gibi kadın hastalıkları

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Ozon tedavisi faydaları nelerdir?

Ozon tedavisi, immün sistem üzerinde olumlu etkilere sahip bir tedavi metodudur. Bu tedavi şekliyle ilgili önemli konulardan biri ozon tedavisi nelere iyi gelir konusudur. Ozon terapisi immün sistemi olumsuz yönde etkileyen birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Genel olarak ozon tedavisi faydaları ise şu şekildedir:

  • Kan dolaşımını arttırmada yardımcı olur.
  • Zarar gören hücre ve dokuların iyileşmesinde etkilidir.
  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
  • Enfeksiyonları yok etmede etkilidir.
  • Tansiyonu dengelemede büyük bir rol oynar.
  • Damarların yenilenmesine yardımcı olur.
  • Kas içinde toplanan zararlı maddelerin giderilmesinde etkilidir.
  • Eklem ve kas ağrılarını azaltıcı bir etkiye sahiptir.
  • Depresyon hali gibi psikolojik sorunların giderilmesinde etkilidir.
  • Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

Ozon tedavisi ne zaman etkisini gösterir?

Ozon tedavisinin etki süresi kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Ancak seans süresi çoğunlukla 12 ile 14 arası sürer. Haftada bir defa uygulanabileceği gibi kişinin sağlık durumuna göre haftada iki kere de uygulanabilir. Ortalama 5 seanstan sonra kişi ozon tedavisinin olumlu etkilerini görmeye başlar. Ozon tedavisinin mutlaka alanında uzman olan hekimler tarafından uygulanması büyük önem taşır.

Ozon tedavisi kimlere yapılır?

Ozon terapisi, tedaviye engel teşkil etmeyecek durumda olan her bireye uygulanabilir. Tedavinin yapılıp yapılamayacağı konuyla ilgili bilgisi olan hekimler tarafından belirlenir. Ozon tedavisinin kronik bir şekilde alkol tüketenlere, gebe ya da emziren kadınlara uygulanması uzmanlar tarafından tavsiye edilmez. Ayrıca favizm hastalığına sahip olan bireylere de uygulanmaması büyük önem arz eder. Ozon tedavisi sgk karşılıyor mu konusu önemli bir konudur. Ozon terapisi sgk kapsamında olan bir tedavi yöntemidir.

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