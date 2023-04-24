Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir? Ozon tedavisi faydaları nelerdir?

Ozon gazı, güneş ışınlarının ve radyasyonun zarar verici etkilerinden koruma niteliğine sahiptir. Bu niteliklerinden dolayı pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılır. Ayrıca iyi bir temizleyicidir. Bu yüzden havanın zararlı maddelerden arındırılmasında da tercih edilir. Ozon terapisi olarak da bilinen ozon tedavisi, tek başına bir tedavi yöntemi değildir. Sıklıkla başka tedavilere destek amaçlı uygulanır.

Ozon tedavisi nedir ne işe yarar?

Ozon tedavisi, medikal tedavi yöntemleri arasında bulunmakla birlikte tamamlayıcı bir tedavi şekli olarak da bilinir. Tek başına kullanılan bir tedavi metodu olmamakla birlikte diğer tedavilere ek olarak tercih edilir. Doğal bir tedavi şekli olduğu için doğru uygulandığı takdirde herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz. Bu yüzden konuyla ilgili engin bilgilere sahip bir hekim tarafından uygulanması önemlidir. Ozon tedavisi çoğunlukla bağışıklık sisteminin ön planda olduğu hastalıkların iyileştirilmesinde tercih edilen bir yöntemdir. Kan dolaşımının artmasında ve hücrelerin oksijenlenmesinde de büyük bir etkiye sahiptir.

Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Ozon terapisi ya da diğer adıyla ozon tedavisi yöntemi, günümüzde çeşitli pek çok rahatsızlığın giderilmesinde uygulanır. Ozon tedavisi neye iyi gelir konusu büyük bir önem taşır. Hücre yenilemesinden kan şekeri düzeyini düzeltmeye kadar birçok farklı rahatsızlığın giderilmesinde son derece etkili bir yöntemdir. Genel olarak ozon tedavisinin uygulandığı başlıca hastalıklar şu şekildedir:

Diyabetik

Yüksek tansiyon

Covid, hepatit B, hepatit C gibi viral olarak bilinen hastalıklar

Bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar

Romatizmal rahatsızlıklar

Migren

Bel fıtığı

Alzheimer, Parkinson, demans, beyin felci gibi nörolojik bozukluk içeren hastalıklar

Geçmeyen kronikleşmiş yaralar

Kanser

Bakteri veya mantar enfeksiyonları

Astım gibi solunum yolunu etkileyen hastalıklar

Kronik halsizlik

Periodontit gibi diş ve dişeti hastalıkları

Sedef gibi deri hastalıkları

Diyabetik ayak

Kronik ülser

Alerji

AIDS

Dolaşım sistemiyle ilgili hastalıklar

Göz ile ilgili hastalıklar

Polikistik over sendromu, miyom gibi kadın hastalıkları

Ozon tedavisi faydaları nelerdir?

Ozon tedavisi, immün sistem üzerinde olumlu etkilere sahip bir tedavi metodudur. Bu tedavi şekliyle ilgili önemli konulardan biri ozon tedavisi nelere iyi gelir konusudur. Ozon terapisi immün sistemi olumsuz yönde etkileyen birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Genel olarak ozon tedavisi faydaları ise şu şekildedir:

Kan dolaşımını arttırmada yardımcı olur.

Zarar gören hücre ve dokuların iyileşmesinde etkilidir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Enfeksiyonları yok etmede etkilidir.

Tansiyonu dengelemede büyük bir rol oynar.

Damarların yenilenmesine yardımcı olur.

Kas içinde toplanan zararlı maddelerin giderilmesinde etkilidir.

Eklem ve kas ağrılarını azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Depresyon hali gibi psikolojik sorunların giderilmesinde etkilidir.

Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

Ozon tedavisi ne zaman etkisini gösterir?

Ozon tedavisinin etki süresi kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Ancak seans süresi çoğunlukla 12 ile 14 arası sürer. Haftada bir defa uygulanabileceği gibi kişinin sağlık durumuna göre haftada iki kere de uygulanabilir. Ortalama 5 seanstan sonra kişi ozon tedavisinin olumlu etkilerini görmeye başlar. Ozon tedavisinin mutlaka alanında uzman olan hekimler tarafından uygulanması büyük önem taşır.

Ozon tedavisi kimlere yapılır?

Ozon terapisi, tedaviye engel teşkil etmeyecek durumda olan her bireye uygulanabilir. Tedavinin yapılıp yapılamayacağı konuyla ilgili bilgisi olan hekimler tarafından belirlenir. Ozon tedavisinin kronik bir şekilde alkol tüketenlere, gebe ya da emziren kadınlara uygulanması uzmanlar tarafından tavsiye edilmez. Ayrıca favizm hastalığına sahip olan bireylere de uygulanmaması büyük önem arz eder. Ozon tedavisi sgk karşılıyor mu konusu önemli bir konudur. Ozon terapisi sgk kapsamında olan bir tedavi yöntemidir.

