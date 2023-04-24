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Cilt bakımında oksijen tedavisi nedir? Cilt bakımında oksijen tedavisi nasıl yapılır?

20.04.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oksijen yalnızca akciğerler için değil, cildin nefes almasında da büyük bir öneme sahiptir. Cilt bakımı denildiğinde akla her ne kadar yalnızca kadınlar gelse de erkekler de en az kadınlar kadar bu konuya önem gösterir. Cilt bakımında doğru ürünleri kullanmak ve bu ürünleri doğru bir şekilde uygulamak gerekir. Bu ürünler dışında cildin nefes alabilmesi için oksijen tedavisinden de faydalanılır. Peki, cilt bakında oksijen tedavisi nedir, nasıl yapılır?

Cilt bakımında oksijen tedavisi nedir? Cilt bakımında oksijen tedavisi nasıl yapılır?

Cilt düzenli olarak temizlenmediğinde hem kirlenir hem de ölü deriler oluşmaya başlar. Cildin belirli aralıklarla temizlenmesi ve nemlendirilmesi büyük önem taşır. Günümüzde özellikle kadınların en sık tercih ettiği cilt bakım yöntemlerinden biri oksijen tedavisidir. Cildin nefes almasında ve canlanmasında bu tedavi büyük bir rol oynar. Cilt bakımı için oksijen tedavisi, alanında uzmanlaşmış cilt doktoru tarafından uygulanır.

Cilt bakımında oksijen tedavisi nedir?

Cilt bakımında oksijen tedavisi birçok kadın tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Bu tedavi şekli basınç uygulanarak yapılır. Basınç uygulandığından dolayı cilt üzerinde masaj etkisi yaratır. Kan dolaşımını hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğu için cilt üzerinde biriken kirleri ve zararlı maddeleri söküp atar. Kandaki oksijen seviyesinde düşüş yaşandığında cildin nefes alması zorlaşır.

Oksijensizlikten dolayı cilt daha erken kırışmaya ve yaşlanmaya başlar. Bu durum cildin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olur. Oksijen tedavisi cildin en alt katmanına kadar ulaşma özelliğine sahiptir. Bu tedavi yöntemiyle cilt ihtiyaç duyduğu neme kavuşur. Ayrıca oksijen tedavisi cilt lekeleri için de tercih edilir. Cilt üzerinde oluşan güneş lekeleri veya sivilce gibi sorunların giderilmesinde etkilidir.

Cilt bakımında oksijen tedavisi nasıl yapılır?

Kolajen olmadığında cilt esnekliğini ve canlılığını kaybeder. Bu yüzden çoğu kadın kolajen içeren ürünleri kullanılır. Kolajen ve oksijen bakımı ile cilt eski ve genç haline geri döner. Hücreler yenilenir, cilt sıkılaşır ve daha taze görünür. Cilt bakımında oksijen tedavisinin doğru dozlarda uygulanması büyük bir önem taşır. Ayrıca oksijen tedavisi herkese uygun olmayabilir. Bu yüzden cilt için oksijen tedavisi yaptırmadan önce konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir cilt uzmanına danışılması önerilir.

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Oksijen tedavisinde yüksek miktarda saf oksijen uygulanır. Bu miktar çoğunlukla %95 oranında olur. Tedavi esnasında uygulanan basınç, kişinin cilt tipine göre belirlenir. Oksijen tedavisinde özel bir tabanca başlık kullanılır. Bu tabanca içerisinde uygulama amacına göre birçok farklı malzeme yer alır. Cilt üzerinde püskürtme şeklinde uygulanır.

Oksijen maskesi ne işe yarar?

Cilt bakımında oksijen tedavisinin yeri bir hayli büyüktür. Oksijen tedavisi yaptırmadan önce cilt uzmanı tarafından cilt analizi yaptırılması önerilir. Cilt tipine göre uzmanlar nasıl bir oksijen tedavisi uygulayacaklarını belirler. Bu tedavi yöntemi dışında cilt bakımı için oksijen maskeleri de kullanılır. Oksijen maskelerinin cilt üzerinde çok fazla olumlu etkileri vardır. Genel olarak bu etkiler şu şekildedir:

  • Cildin yeniden canlanmasına yardımcı olur.
  • Cildin esneklik kazanmasında etkilidir.
  • Cildin nem gereksimini karşılar.
  • Cilt üzerinde meydana gelen lekelerin giderilmesinde etkilidir.
  • Gözaltı torbalarının yok olmasına yardımcı olur.
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