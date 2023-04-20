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Epilepside oksijen tedavisi uygulanabilir mi? Epilepsi hastalarının oksijen tedavisinde dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

19.04.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Epilepsi hastalığı beyin ile alakalı bir sağlık problemi olarak bilinir. Beyindeki sinir hücrelerini yakından ilgilendiren bir sorundur. Kronik bir hastalık olarak tanımlanan epilepsinin kontrol altına alınması yaşam kalitesi açısından büyük bir önem taşır. Günümüzde epilepsi hastalığı için çeşitli tedavi metotları mevcuttur. Peki, epilepside oksijen tedavisi uygulanabilir mi?

Epilepside oksijen tedavisi uygulanabilir mi? Epilepsi hastalarının oksijen tedavisinde dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Epilepsi hastalığına sahip olan kişilerin sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için tedaviye ihtiyaçları vardır. Bu hastalık hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kişileri olumsuz etkiler. Epilepsi yaşlısı genci fark etmeksizin her yaşta görülebilen bir hastalık türüdür. Epilepsi nöbetleri beynin oksijensiz kalmasına neden olur ve bu durumda destek amaçlı oksijen tedavisine gereksinim duyulabilir.

Epilepside oksijen tedavisi uygulanabilir mi?

Beynin bir bölümündeki sinir hücrelerinin olağandışı elektrik sinyali yollaması bozukluğu, epilepsi olarak tanımlanır. Epilepsi bir diğer adı ile sara hastalığı, beyinde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık beynin hangi bölümünü etkiliyorsa o bölümün işlevlerine dair belirtiler gözlemlenir. Sara hastalığı doğuştan olabileceği gibi bazı sebeplerden ötürü sonradan da gelişebilir.

Bilimsel çalışmalar neticesinde kırkın üzerinde sara nöbeti olduğu saptanmıştır. Bu nöbetler esnasında beyin bir süreliğine oksijensiz kalır. Oksijen gitmeyince beyinde ciddi hasarlar meydana gelir. Epilepsi hastalığının tedavisinde kişilerin klinik bulgularına göre ya ilaç tedavisi ya da cerrahi işlem uygulanır. Bu hastalıkta oksijen tedavisi yönteminden de faydalanılır. Ancak bu yöntemin uygulanıp uygulamayacağı alanında uzman olan hekimler tarafından belirlenir.

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Oksijen tedavisi nedir?

Epilepsi hastalarının oksijen tedavisinde dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Epilepsi hastalığında kişiler bazen sık sık bazen de belirli aralıklarla nöbet geçirir. Epilepsiye neden olan pek çok faktör bulunur. Bunlardan biri beyinde oluşan tümör ya da lezyonlardır. Bu durum beyne giden damarlarda tıkanıklığa neden olabilir. Bu durum neticesinde kan akışı yavaşlar ya da durur ve beyin oksijensiz kalır. Epilepsi hastası olan kişilere oksijen tedavisi çok dikkatli bir şekilde uygulanır.

Oksijen alımı sara nöbetlerini yeniden tetikleyebilir. Bu yüzden oksijen tedavisinin alanında uzmanlaşmış olan doktorlar tarafından uygulanması büyük önem taşır. Epilepsi hastalığına sahip olan kişilerin bazı ilaçları kullanmaması gerekir. Bu ilaçların kullanımı nöbetlerin tetiklenmesine ve beklenmeyen sıkıntılı durumların yaşanmasına yol açabilir. Nöbetlere yol açabilecek epilepsi kontrendike ilaçlar genel olarak şu şekildedir:

  • Ana maddesi penisilin olan ilaç türleri
  • Histaminin etkisini engelleyen madde içeren antihistaminik ilaçlar
  • Geniş spektrumlu antibiyotik grubunda yer alan aminoglikozid türevi ilaçlar
  • Teofilin, kafein ve benzeri maddeler içeren, merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar
  • Burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan dekonjestanlar
  • Trisiklik antidepresanlar

Yukarıda yer alan ilaç gruplarının kullanılması epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. Bu yüzden herhangi bir ilaç kullanmadan önce uzman bir hekime danışılması tavsiye edilir.

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