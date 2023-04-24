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Bebeklerde oksijen tedavisi yapılır mı? Yeni doğan oksijen tedavisi nedir?

20.04.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her canlıda olduğu gibi bebeklerde de zaman zaman oksijen tedavisine ihtiyaç duyulabilir. Bebekler doğdukları andan itibaren birçok hastalığa açık hale gelirler. Bunun nedeni henüz gelişmemiş olmalarından kaynaklıdır. Özellikle yeni doğmuş bebeklerde solunum sıkıntısına çok sık rastlanır. Sezaryen veya beklenen süreden daha erken doğan bebeklerde oksijen sorunu ortaya çıkabilir. Peki, bebeklerde oksijen tedavisi yapılır mı?

Bebeklerde oksijen tedavisi yapılır mı? Yeni doğan oksijen tedavisi nedir?

Solunum problemi her canlı için ciddi bir sağlık sorunudur. Vücut oksijensiz kaldığında başta dokular olmak üzere birçok organa da zarar vermeye başlar. Bebeklerde de aynı durum geçerlidir. Bebeklerde görülen oksijen yetersizliğinin birçok farklı sebebi olabilir. Müdahale edilmediği takdirde daha ciddi sorunlara yol açabilir. Nefes alamama sorununu önlemede oksijen tedavisinden faydalanılır.

Bebeklerde oksijen tedavisi yapılır mı?

Bebeklerde özellikle yeni doğmuş bebeklerde solunum problemi çok sık yaşanır. Bu duruma akciğerde olan bazı sorunlar neden olabileceği gibi sinir sistemi veya kalp gibi organlarda meydana gelen problemlerde sebep olabilir. Ayrıca daha doğmadan da anne karnındayken akciğerlerde sorunlar meydana gelebilir. Bebeklerin anne karnındayken gelişimine katkı sağlayan unsurlardan biri amnion sıvısıdır. Bu sıvının normalden az ya da fazla olması bebeklerin akciğer gelişimini büyük ölçüde etkiler.

Bebeklerin yeteri kadar oksijen alıp almadığını belirleyen önemli faktörlerden biri hızlı nefes alma şeklidir. Eğer bebek çok hızlı bir şekilde soluyorsa solunum sıkıntısının olduğuna işarettir. Uzmanlar, solunum sorunu olan bebeklerde oksijen tedavisi yapıldığını belirtir.

Yeni doğan oksijen tedavisi nedir?

Doğumdan hemen sonra bazı bebekler nefes almada sıkıntı çekebilir. Bu yüzden bebeklerde oksijen düşüklüğü neden olur konusu büyük önem taşır. Oksijen düşüklüğünün en temel sebepleri arasında bebeğin erken doğması, düşük tehlikesiyle bebeğin doğmuş olması ya da sezaryen gibi sebepler yer alır. Yeni doğan oksijen tedavisinde amaç akciğerlerin çalışır hâle getirilmesidir.

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 Oksijen tedavisi nedir?

Oksijen tedavisi nedir?

Kandaki oksijen seviyesinin düşük olması dokuların da zarar görmesine neden olur. Yeni doğan bebeklerde görülen solunum sıkıntısı tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Bu yüzden bu tedavi şekli bebeklerin nefes alabilmesinde büyük önem arz eder. Yeni doğan bebeklerde uygulanan oksijen tedavisinin dozuna dikkat edilmesi gerekir. Bu tedavi yöntemi alanında uzmanlaşmış olan sağlık personelleri tarafından uygulanır.

Bebeklere oksijen nasıl verilir?

Yeni doğmuş bebeklerde bazı nedenlerden ötürü solunum problemi oluşabilir. Bu durum karşısında oksijen tedavisine gereksinim duyulur. Bu işlem sağlık çalışanları tarafından yapılır. Öncelikli olarak oksijen sağlayacak hortum, bebeğin burun deliklerine denk gelecek şekilde yerleştirilir. Ardından doktorların ön gördüğü kadar oksijen verilir. Uzmanlar, özellikle vaktinden erken doğmuş bebeklerde oksijen değerinin yüzde 90 ile 94 arasında olması gerektiğini söyler. Oksijen tedavisiyle birlikte bebeklerin daha rahat nefes alabilmesi hedeflenir.

Bebeklere fazla oksijen verilirse ne olur?

Her canlıda olduğu gibi bebeklerde de gereğinden fazla oksijen verilmesi birtakım olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabilir. Bu durumlardan biri retinopati ismiyle bilinen göz rahatsızlığıdır. Vücutta bulunan sinirleri ve damarları olumsuz yönde etkisi altına alan bir hastalık olarak tanımlanabilir. Bebeklere verilen oksijen miktarı çok fazla olduğunda gözlerdeki damarlarda olağan dışı sorunlar ortaya çıkabilir. Fazla oksijen verilmesinin bir diğer olumsuz yanı ise bronkopulmoner displazi hastalığının gelişmesine sebep olmasıdır. Bu hastalık kronik akciğer hastalığı olarak bilinir. Bu yüzden bebeklerde oksijen tedavisinin uzman kişiler tarafından yapılması büyük önem taşır.

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