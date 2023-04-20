Damar tıkanıklığı mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli sağlık sorunlarından biridir. Damarlarda tıkanma meydana geldiğinde oksijen alımı da kesilmeye başlar. Hücrelere yeterli seviyede oksijen gitmediğinde dokularda hasar oluşur. Damar tıkanıklığı tamamen olabileceği gibi kısmen de olabilir. Damar hastalığı son derece ciddi bir sağlık sorunu olmakla birlikte mutlaka tedavi edilmesi gereken ve hayati önem taşıyan bir durumdur.

Damar tıkanıklığı nedir?

Periferik alter hastalığı olarak da tabir edilen damar tıkanıklığı, son derece ciddi bir sağlık sorunudur. Vücutta bulunan atardamarlarda bazı nedenlerden ötürü tıkanıklık meydana gelir. Bu tıkanıklığa yaygın olarak kan pıhtıları sebep olur. Bu durum sonucunda damar tıkanıklığı sorunu ortaya çıkar. Yalnızca kan pıhtısı meydana geldiğinde değil başka durumlarda da bu tıkanıklık sorununa rastlanır. Ayrıca atardamarlar dışında kalp ve beyin damarlarında da bu durum yaşanabilir. Tıkanıklık oluştuğunda kan akışında kesilme meydana gelir. Kollar, bacaklar gibi diğer iç organlara gitmesi gereken kan akışı gitmez. Kandaki oksijen seviyesinde de azalma görülür. Genel olarak damar tıkanıklığı belirtileri ise şu şekildedir:

Nefes almada zorlanma

Göğüs ağrısı

Bacak bölgesinde uyuşukluk hissi

Mide bulantısı

Kusma

Görme kaybı

Konuşma bozukluğu

Damar tıkanıklığında oksijen tedavisi uygulanabilir mi?

Damar tıkanıklığı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemidir. Damar sertliği olarak da adlandırılan tıkanmaya aşırı kilo, diyabet hastalığı, sigara içmek, ileri yaş, yüksek tansiyon, hareketsiz yaşam şekli gibi birçok farklı unsur neden olabilir. Damar hastalığı tedavisinde birçok farklı yöntem uygulanır. Bu yöntemler arasında oksijen tedavisi de bulunur. Oksijen tedavileri arasında tıkanıklık için uygulanan yöntemlerin başında hiperbarik oksijen tedavisi gelir. Bu tedavi metodu alanında uzmanlaşmış bir hiperbarik tıp hekimi tarafından uygulanır. Hiperbarik oksijen tedavisinde kişi özel bir odaya alınır ve maske aracılığıyla saf oksijen verilir. Bu uygulamada basınç ön plandadır. Bu yöntem çoğunlukla damar tıkanıklığına sebep olan pıhtı ortadan kaldırıldıktan sonra uygulanır. Ancak pıhtının yok edilemediği durumlarda da oksijen tedavisi yapılır. Oksijen tedavisi ile kılcal damarların açılması amaçlanır. Bütün bu işlemlerin uzman hekimler tarafından yapılması son derece önemlidir.

