Göze oksijen tedavisi uygulanır mı? Göze oksijen tedavisi ne işe yarar?

Göz, görmemizi sağlayan önemli bir organdır. Göz de tıpkı diğer organlar gibi oksijene gereksinim duyar. Göze yeterli miktarda oksijen gitmediğinde ciddi hastalıkların oluşmasına neden olur. Gözün sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için oksijen sağlayan kan akışının düzenli olması gerekir. Kan akışında sorun yaşandığında birçok farklı göz rahatsızlıkları meydana gelir.

Göze oksijen tedavisi uygulanır mı?

Kandaki oksijen oranının azalması sonucunda ciddi sağlık sorunları oluşur. Kalp, böbrek, beyin, sinir sistemi, göz gibi organlara yeteri kadar oksijen gitmediğinde büyük problemler yaşanır. Oksijen tedavisi bu organların canlanmasında ve yenilenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu tedavi ile kanda düşen oksijen miktarının yükseltilmesi amaçlanır. Günümüzde oksijen tedavileri arasında yaygın olarak uygulanan yöntemlerden biri hiperbarik oksijen tedavisidir. Bu tedavi şekli özellikle ani görme kayıplarında büyük başarılar sağlar.

Gözde birden bire görme kaybı yaşatan hastalıkların başında retina vasküler oklüzyon hastalığı gelir. Bu hastalık özellikle gözün retina bölgesine tesir eder. Gözün retina bölümü görmemizi sağlayan çok önemli bir doku tabakasıdır. Gözün sağlıklı bir şekilde görmesini sağlayan en önemli damar retinal arter damarıdır. Bu damarda meydana gelen tıkanıklar ani görme kaybının yaşanmasına sebebiyet verir. Göze oksijen tedavisi uygulanarak bu görme kaybının giderilmesi sağlanır. Bu işlem alanında uzman olan hiperbarik tıp doktorları tarafından uygulanır.

Göze oksijen tedavisi ne işe yarar?

Göz için oksijen tedavisi yöntemi ayrı bir öneme sahiptir. Pek çok uzman, aniden yaşanan görme kayıplarında vakit kaybetmeden hiperbarik oksijen tedavisinin uygulanması gerektiğini belirtir. Gözde meydana gelen görme kaybı çoğunlukla acısız ve ağrısız bir şekilde ortaya çıkar. Durup dururken görme yetisini kaybeden kişilerin hiç vakit kaybetmeden öncelikli olarak uzman bir göz doktoruna danışması tavsiye edilir. Retina bölgesine giden damarlarda aniden tıkanıklık oluşması büyük bir sağlık sorununa işaret edebilir.

Göze uygulanan oksijen tedavisi, ani görme kayıplarını iyileştirmede büyük bir rol oynar. Görme kaybının başladığı andan itibaren oksijen tedavisi uygulanan kişilerde başarı oranının çok yüksek olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Retinal arter damar tıkanıklığının giderilmesi için uygulanan oksijen tedavisinin seans süresi ve sıklığı hiperbarik tıp hekimleri tarafından belirlenir.

