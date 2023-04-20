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Evde oksijen tedavisi nedir? Evde oksijen tedavisi nasıl yapılır?

19.04.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oksijen olmadan hiçbir canlının hayatını devam ettirebilmesi söz konusu değildir. Kanda oksijen seviyesi düştüğünde nefes darlığına sebep olur. Bu durum tedavi edilmediği sürece ilerler ve daha ciddi solunum problemlerine yol açar. Nefes almada zorluk çeken kişilere en sık uygulanan tedavi metotlarından biri oksijen tedavisidir. Bu tedavi hastanede yapılabileceği gibi evde de yapılabilir. Peki, evde oksijen tedavisi nedir, nasıl yapılır?

Evde oksijen tedavisi nedir? Evde oksijen tedavisi nasıl yapılır?

Solunum problemlerinde yaygın olarak tercih edilen medikal yöntemlerden biri oksijen tedavisidir. Kandaki oksijen miktarında azalma oluştuğunda nefes almada da sıkıntılar gözlemlenebilir. Bu durum ani gelişebileceği gibi yavaş yavaş da ortaya çıkabilir. Oksijen tedavisinin alanında uzman hekimler tarafından uygulanması büyük önem taşır. Bazı hastalar hastanede aldıkları oksijen tedavisine hekimlerin gözetiminde evlerinde de devam eder.

Evde oksijen tedavisi nedir?

Kandaki oksijen değerinin normalden daha az olduğu durumlarda oksijen tedavisi uygulanır. Kişilerin ekstra oksijene ihtiyaç duyup duymadıkları alanında uzman olan hekimler tarafından belirlenir. Uzmanlar, herhangi bir doktor onayı olmadan oksijen veren aletlerin kullanılmasını önermez. Oksijenin dengesiz bir şekilde alınması daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Oksijen tedavisine gereksinim duyulan kişilere hastanedeki tedavisi bittikten sonra evde de devam edilir. Evde oksijen desteği için bazı cihazlar kullanılır. Evde tedaviye devam ederken kişilerin doktorların önerileri doğrultusunda hareket etmesi son derece önemlidir.

Evde oksijen tedavisi nasıl yapılır?

Oksijen tedavisi, solunum problemleri çeken kişiler için hayat kurtarıcı bir tedavi şeklidir. Oksijen tedavisinde pek çok farklı cihaz kullanılır. Çoğunlukla maske aracılığıyla nefes darlığı çeken kişilere saf oksijen verilerek uygulanır. Ancak hastanedeki tedavi şekliyle ev ortamındaki tedavi şekli farklı olabilir. Evde oksijen terapisi alırken doktorların önerdiği dozlara dikkat edilmesi gerekir.

Ev ortamında uygulanan oksijen tedavisinde oksijen yoğunlaştırıcı olarak bilinen makine ya da cihazlar kullanılır. Bu cihazların kendi içerisinde farklı türleri mevcuttur. Ancak uzmanlar genellikle evde oksijen alacak kişilere kolay taşınabilir oksijen cihazları tavsiye eder. Bunlar ev tipi oksijen konsantratörü olarak tanımlanır ve elektrik ile çalışır. Cihaz kullanımı ve kullanım sıklığı ile ilgili tüm bilgiler doktorlar tarafından belirlenir.

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Oksijen tedavisi nedir?

Evde oksijen tedavisi alma yöntemleri nelerdir?

Evde oksijen tedavisi almanın pek çok yöntemi mevcuttur. Kandaki oksijen düzeyinde azalma olduğunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Tedavi edilmediği durumlarda kalp, karaciğer, böbrek gibi pek çok organın hasar meydana gelir. Evde oksijen tedavisi çoğunlukla havadaki oksijen miktarının yeterli olmadığı ve kandaki oksijen seviyesinin düştüğü durumlarda kullanılır. Evde oksijen tedavisi alma yöntemleri arasında en sık kullanılan yöntemler şu şekildedir:

  • Düşük akımlı konvansiyonel metotlar
  • Yüksek akımlı konvansiyonel metotlar
  • Oksijen konsantratörleri

Oksijen cihazlarını kullanırken itina edilmesi gereken bazı önemli noktalar mevcuttur. Evde oksijen kullanımında dikkat edilmesi gerekenler genel olarak şu şekildedir:

  • Evde oksijen tedavisi için kullanılan cihazlardan oksijen gelip gelmediği kontrol edilmesi gerekir.
  • Oksijen için kullanılan tüplerle oksijen kaynağı arasındaki bağlantılarda sızdırma olup olmadığı önemlidir.

Oksijen cihazı doğru bir şekilde çalışmasına rağmen baş ağrısı, nefes almada zorluk, kafa karışıklığı gibi durumlar yaşanıyorsa vakit kaybetmeden bir hekime başvurulması büyük önem taşır.

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tedavi Oksijen

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