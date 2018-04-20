P-Shot ile penis büyüklüğü değiştirilebilir mi?

Penis boyu; erişkin bir erkekte sertleşmiş penis kökünden penis ucuna kadar ortalama 9-16 cm’dir. Erkeklerin ortalama penis boyu 13 cm, genişliği ise 2-3 cm’dir. Eğer penis boyunuz sertleşme anında 9 cm altında ise bu tedaviyi alabilirsiniz.

PRP (Platelet Rich Plazma) tedavisi trombosit dediğimiz kan hücrelerini içeren plazmanın penis içine enjeksiyon yöntemi ile uygulanmasıdır. Penise PRP tedavisinin ticari bilinen adı P-Shot'dır. Penis terapisinin birincil amacı, yeni vasküler (damar) yapıların oluşması ile hem ereksiyon miktarını hem de süresini uzatmak yani sertleşme tedavisi yapmaktır. İkinci amacı ise şok dalgası ve bir takım medikal aletler ile birlikte kullanıldığında penis boy ve kalınlığında artışa katkıda bulunmasıdır.

Şişmanlığın Penis Boyutuyla İlişkisi

Penis boyunun küçük olduğunu söyleyen erkeklerin önemli bir kısmında şişmanlık vardır. Şişman ya da kilolu hastalarda penis boyutunu arttırmanın en önemli yolu kilo vermektir. Kilo vermek penis çevresindeki yağların kaybına yol açtığı için penis ortaya çıkacak ve boyut artımı olmuş gibi görünecektir.