Pahalı ayakkabıların ucuz görünme nedenleri

Bu tür ayakkabılar güzel görünse de, çoğu kez giydikten hemen sonra lekelenir ve zedelenirler. Mat ayakkabılar daha pahalı bir görünümde olurlar. Hala parlak ayakkabı giymek istiyorsanız, bej, siyah veya beyaz gibi nötr renkler seçin.

Kemerler, çiviler ve sivri uçlar gerçekten harika görünebilir, ancak bazen tasarımcılar mümkün olduğunca çok sayıda metal eleman eklemeye çalışırlar ve bu da ayakkabıların ucuz görünmesini sağlar. Çok fazla aksesuardan kaçının.

Bazı kısa boylu kadınlar platform ayakkabı giymeyi tercih ederler. Ancak fiyatına rağmen, bu ayakkabılar pahalı veya şık görünmüyor. Yüksek platformlar vücudu orantısız gösterir. Muhteşem görünmek için, sadece klasik topuklu ayakkabı giymeniz gerekiyor.

Leopar baskı

Leopar baskı ayakkabılar satın almak için gerçekten cazip gelebilir, ancak doğru rengi seçmelisiniz. Klasik leopar baskı genellikle ucuz bulunur. Alışılmadık desenlere sahip ayakkabılar bulmaya çalışın. (görseldeki gibi)

Rahatsız ayakkabı

Her zaman rahat ayakkabılar bulmaya çalışın. Rahat olmayan ayakkabılar genellikle garip görünür, sırt ve bacak sağlığımızı etkiler. Rüyalarınızın ayakkabısını bulmuş olsanız bile, çok sıkıysa almayın.

Ayakkabılarınız ne kadar pahalı olursa olsun, dengesiz bir yürüyüş garip görünüyor. Ek olarak, yürüyüşünüzdeki herhangi bir değişiklik, tabanların daha çabuk aşınmasına ve sağlığımızı etkilemesine neden olabilir. Düşük veya orta topuklu ayakkabılar deneyin daha rahat olduklarını göreceksiniz.

Çok fazla suni deri

Birçok marka eko deri kullanarak ayakkabı üretiyor bu güzel bir şey. Ancak maalesef, bazı popüler mağazalar kalitesiz, kötü malzemelerden yapılmış ayakkabı ve botlar satıyor. Bu ayakkabılar gerçekten ucuz görünüyor. Normal deri botları tercih edin, muşambaya benzeyenlerden daha şık ve zarif görünüyorlar.

Ayakkabı söz konusu olduğunda sizin için önemli olan nedir?