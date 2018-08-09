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Pahalı ayakkabıların ucuz görünme nedenleri

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

Hala yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor ve kırmızı rugan ayakkabıları seviyorsanız, bu makale kesinlikle sizin için. Tek yapmanız gereken ayakkabı seçiminde bazı detaylara dikkat etmek! İşte pahalı ayakkabılarımızın ucuz görünmesinin nedenleri.

Pahalı ayakkabıların ucuz görünme nedenleri

Işıltılı ve parlak detaylar

1

Pahalı kıyafetler gerçekten harika görünebilir ancak ayakkabılarda kullanılan kristaller genellikle düşük kalitede olurlar. Eğer parlak ayakkabılar seviyorsanız, ayakkabılarınızı metalik tonlarda seçin.

Son derece yüksek platform ayakkabılar

2

Bazı kısa boylu kadınlar platform ayakkabı giymeyi tercih ederler. Ancak fiyatına rağmen, bu ayakkabılar pahalı veya şık görünmüyor. Yüksek platformlar vücudu orantısız gösterir. Muhteşem görünmek için, sadece klasik topuklu ayakkabı giymeniz gerekiyor.

Birkaç rengi birleştirmek

3

Çok fazla renk giymekten kaçınmaya çalışın çünkü pahalı ayakkabıları ucuz görünümlü ayakkabılara dönüştürürler. 2'den fazla rengi karıştırmanız önerilmez.

Çok sayıda metal detay

4

Kemerler, çiviler ve sivri uçlar gerçekten harika görünebilir, ancak bazen tasarımcılar mümkün olduğunca çok sayıda metal eleman eklemeye çalışırlar ve bu da ayakkabıların ucuz görünmesini sağlar. Çok fazla aksesuardan kaçının.

Rugan ayakkabı

5

Bu tür ayakkabılar güzel görünse de, çoğu kez giydikten hemen sonra lekelenir ve zedelenirler. Mat ayakkabılar daha pahalı bir görünümde olurlar. Hala parlak ayakkabı giymek istiyorsanız, bej, siyah veya beyaz gibi nötr renkler seçin.

Leopar baskı

6

Leopar baskı ayakkabılar satın almak için gerçekten cazip gelebilir, ancak doğru rengi seçmelisiniz. Klasik leopar baskı genellikle ucuz bulunur. Alışılmadık desenlere sahip ayakkabılar bulmaya çalışın. (görseldeki gibi)

Rahatsız ayakkabı

7

Her zaman rahat ayakkabılar bulmaya çalışın. Rahat olmayan ayakkabılar genellikle garip görünür, sırt ve bacak sağlığımızı etkiler. Rüyalarınızın ayakkabısını bulmuş olsanız bile, çok sıkıysa almayın.
Ayakkabılarınız ne kadar pahalı olursa olsun, dengesiz bir yürüyüş garip görünüyor. Ek olarak, yürüyüşünüzdeki herhangi bir değişiklik, tabanların daha çabuk aşınmasına ve sağlığımızı etkilemesine neden olabilir. Düşük veya orta topuklu ayakkabılar deneyin daha rahat olduklarını göreceksiniz.

Çok fazla suni deri

8

Birçok marka eko deri kullanarak ayakkabı üretiyor bu güzel bir şey. Ancak maalesef, bazı popüler mağazalar kalitesiz, kötü malzemelerden yapılmış ayakkabı ve botlar satıyor. Bu ayakkabılar gerçekten ucuz görünüyor. Normal deri botları tercih edin, muşambaya benzeyenlerden daha şık ve zarif görünüyorlar.

Ayakkabı söz konusu olduğunda sizin için önemli olan nedir?

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