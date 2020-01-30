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Pahalı kozmetik ürünlerine para harcamayın artık daha ucuza mal edeceksiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Aşırı ter, sivilce, çatlak veya çatlak topuklar... Vücudumuzdaki sorunları çözmek için sıklıkla ekstra para harcamak zorunda kalabiliyoruz. Ancak size çözüm önerileriyle geldik. En ucuz ve etkili ilaçları eczanede bulabilirsiniz. Denedikten sonra kozmetik ürünlerine bir daha harcama yapmayacaksınız.

Pahalı kozmetik ürünlerine para harcamayın artık daha ucuza mal edeceksiniz

Hayatımızı iyileştirmek için her zaman etkili ve ucuz yollar arıyoruz. Bu yüzden size gününüzü ve paranızı kurtarabilecek 7 harika ürünün listesini göstermek için sabırsızlanıyoruz. İşte pahalı kozmetik ürünleri yerine tercih edebilecekleriniz...

Terli koltuk altı için ağız bakım suyu

Gargara için kullandığımız ağız bakım sularının daha ilginç bir kullanım alanı daha var. Antiseptik özelliklere sahip kekik, okaliptüs ve alkol içerir ve hoş olmayan birçok durumda sizi kurtarabilir. Örneğin deodorantınız olmadığı anda sizi aşırı terlemeden kurtarabilir. Pamuklu beze biraz uygulayın temiz ve kuru koltuk altlarınıza uygulayın ve gün boyu tazeliğin tadını çıkarın.

Akne için vazelin

Akne ve sivilce için kullanılan kozmetik ürünlerin pahalı olduğu bir gerçek ancak dudaklarınıza uygulamanızın yanı sıra, yanaklarınıza da uygulayabileceğiniz vazelini, akne hastalığınız varsa iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Bu jöle cildinizin kendini onarmasına ve doğal olarak iyileşmesine yardımcı olan bir bariyer oluşturur. Gece nemlendiricinizin veya akne ilacınızın üzerine sürerseniz, daha iyi sonuç alabilirsiniz.

Çatlaklar için mentollü krem

Hamilelik veya ani kilo alımı veya kaybı nedeniyle ciltte çatlaklar görülebilir. Bununla birlikte, kurtulmak gerçekten zor olsa da, görünümleri daha az görünür hale getirilebilir. Okaliptüs, sedir yaprağı, kafur ve terebentin yağı içeren mentollü krem cildi nemlendirir, yatıştırır, elastik ve sağlıklı hale getirir.

Hacimli kirpikler için bebek pudrası

Pahalı kozmetik ürünlerden vazgeçmenizi sağlayan bir diğer şey de bebek pudrası. Bu ucuz ürün, hacim veren maskaradan tasarruf etmenizi sağlar. Tek yapmanız gereken sıradan maskaranızı uygulamak, sonra biraz bebek pudrası ile kaplamak... Tabii üstüne maskaranızı yine uygulayın.

Çatlak topuklar için aspirin ve limon suyu

Sadece 10 aspirin hapını bir toz haline getirin ve bir macun yapmak için biraz limon suyu ekleyin. Daha sonra karışımı pamuklu bir ped ile hasarlı topuklarınıza uygulayın. Pamuklu yastığı ayaklarınıza sabitlemek için gazlı bez ve plastik bir torba kullanın ve bir gece boyunca bekletin. Bu prosedür, ölü cilt hücrelerini pul pul dökmenize ve topuklarınızdaki cildi daha yumuşak ve pürüzsüz hale getirmenize yardımcı olacaktır.

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Tırnak enfeksiyonları için elma sirkesi

Tırnak mantarı, kötü bir manikür veya tırnak plağınıza zarar verdikten sonra ortaya çıkabilecek yaygın bir enfeksiyondur. Elma sirkesi bu durumda günü kurtaracaktır. Parmaklarınızı ılık su ve sirke ile küçük bir leğene batırın. Ayrıca, tırnaklarınızın daha güçlü ve daha hızlı büyümesine yardımcı olabilir.

Siğiller için koli bandı

Siğiller çoğunlukla bir virüsten kaynaklanır, ancak genellikle herhangi bir tıbbi tedavi olmaksızın çıkarılabilir. Koli bandı bunların çıkarılmasında çok yardımcı olabilir. Tek yapmanız gereken ayaklarınızı ılık su dolu bir leğene batırmak biraz beklemek ve siğilin üstüne küçük bir parça koli bandı uygulamak. Her 3 ila 6 günde bir, koli bandını çıkarın ve siğili bir ponza taşıyla törpüleyin.


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Anahtar Kelimeler:
kozmetik ürünleri, güzellik bakımı,

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