Pahalı kozmetik ürünlerine para harcamayın artık daha ucuza mal edeceksiniz

Hayatımızı iyileştirmek için her zaman etkili ve ucuz yollar arıyoruz. Bu yüzden size gününüzü ve paranızı kurtarabilecek 7 harika ürünün listesini göstermek için sabırsızlanıyoruz. İşte pahalı kozmetik ürünleri yerine tercih edebilecekleriniz...

Terli koltuk altı için ağız bakım suyu

Gargara için kullandığımız ağız bakım sularının daha ilginç bir kullanım alanı daha var. Antiseptik özelliklere sahip kekik, okaliptüs ve alkol içerir ve hoş olmayan birçok durumda sizi kurtarabilir. Örneğin deodorantınız olmadığı anda sizi aşırı terlemeden kurtarabilir. Pamuklu beze biraz uygulayın temiz ve kuru koltuk altlarınıza uygulayın ve gün boyu tazeliğin tadını çıkarın.

Akne için vazelin

Akne ve sivilce için kullanılan kozmetik ürünlerin pahalı olduğu bir gerçek ancak dudaklarınıza uygulamanızın yanı sıra, yanaklarınıza da uygulayabileceğiniz vazelini, akne hastalığınız varsa iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Bu jöle cildinizin kendini onarmasına ve doğal olarak iyileşmesine yardımcı olan bir bariyer oluşturur. Gece nemlendiricinizin veya akne ilacınızın üzerine sürerseniz, daha iyi sonuç alabilirsiniz.