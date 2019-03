Pakistan-Hindistan krizi yeni moda akımı yarattı: Kahraman pilot bıyığı

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Pakistan ile Hindistan arasındaki kriz hem siyasi hem de askeri alanda sürerken, günlük hayatta farklı şeylere ilham vermeye başladı. Pakistan tarafından düşürülen uçaktan kurtulduktan sonra esir alınan ve geçen cuma günü serbest bırakılan pilot Abhinandan Varthaman'ın bıyıkları ülke çapında pek çok insan tarafından taklit edilmeye başladı.

@reublic @majorgauravarya Just heard you saying handlebar moustaches will be back. Here is my tribute to Wing Commander #Abhinandan and #IAF pic.twitter.com/ISioYFy1wB