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Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan’a yayın yasağı geldi!

05.03.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Kurumu (PEMRA), eski Başbakan Imran Khan’ın konuşmalarının ve basın toplantılarının canlı ve banttan yayınlanmasının tüm uydu kanallarında yasakladı. Polis ise Toshakhana davası kapsamında çıkarılan tutuklama emrine istinaden Khan’ı gözaltına almak için Lahor kentindeki evine gitti.

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan’a yayın yasağı geldi!

Pakistan’da eski Başbakan Imran Khan’a, Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Kurumu (PEMRA) tarafından yayın yasağı getirildi. Khan’ın konuşmaları ve basın toplantılarının canlı ve banttan yayınlanması tüm uydu kanallarında yasaklandı. PEMRA, Khan’ın konuşmalarında sürekli olarak asılsız iddialar öne sürerek devlet kurumlarına iftira attığı ve nefret söylemi yaydığını belirtilerek, kamu düzeni ve huzurunu bozduğunu aktardı.

Devlet kurumları ve görevlileri hakkında “asılsız iddiaların, nefret söylemlerin, iftira ve mesnetsiz açıklamaların” Pakistan Anayasası'nın 19. maddesini ihlal ettiğini ifade eden PEMRA, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin bu konuda verdiği emsal karara dikkat çekti.

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POLİS, KHAN'I GÖZALTINA ALMAK İÇİN EVİNE GİTTİ

Polis, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili Toshakhana davası kapsamında çıkarılan tutuklama emrine istinaden Khan’ın Lahor kentindeki evine gitti. Destekçileri Khan’ın evine akın ederken, Khan’ın evde bulunmadığı ifade edildi. Khan yaptığı açıklamada, hiçbir kurum ve kişinin önünde diz çökmediğini ve milletin de diz çökmesine izin vermeyeceğini aktardı.

Terörizm, rakip bir siyasetçiye karşı cinayete teşebbüs ve rüşvet iddialarıyla açılan davalarda hakkında "geçici kefalet" kararı verilen Khan, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili Toshakhana davasında ise duruşmaya katılmaması nedeniyle hakkında 28 Şubat’ta kefalet ile tahliye olunmasını engelleyen tutuklama emri çıkarılmıştı. Khan aynı gün 4 duruşmadan 2’sini katılmış, 2’sine katılamamıştı. (İHA)

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